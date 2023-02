Místo do Chebu by lidé z Ašska jezdili k lékaři do Německa, plánuje radnice

Znovu vyjet na návštěvu centra Healthacross v Českých Velenicích a v rakouském Gmündu chtějí představitelé města Aše. Tentokrát společně s německými partnery. To je výstup z jednání na radnici v Selbu. Kromě starosty Ulricha Pötzsche a zástupců ašské radnice Vítězslava Kokoře a Pavla Mataly se ho zúčastnil i přednosta kliniky v Marktredwitz Alexander Meyer.

„Schůzka je pokračováním iniciativy vedení města Aše, které se zasazuje o to, aby obyvatelé Ašska měli šanci využívat zdravotnických zařízení v německém Selbu. Aš chce ve vztahu k Selbu postupovat obdobně jako České Velenice v rámci společného projektu k rakouskému městu Gmünd,“ řekl mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

Podle jeho slov ašská radnice rovněž zajistí kontakt na manažera Healthacross Gmünd, který přednostu kliniky v Marktredwitz, pod níž selbská nemocnice spadá, s projektem podrobně seznámí.

Selb je od Aše coby kamenem dohodil

„Poté by měla následovat společná návštěva vedení měst Aš a Selb, a také zástupců selbské nemocnice přímo v Gmündu. Vždycky je lepší zkušenost na místě než zprostředkované informace,“ uvedl ašský starosta Vítězslav Kokoř. Následně má vzniknout pracovní skupina složená ze zástupců obou měst.

Tato skupina by pak jednala s krajskými reprezentacemi a zdravotními pojišťovnami. „Na schůzce německá strana znovu deklarovala, že má vážný zájem o spolupráci v oblasti zdravotnictví,“ zdůraznil Vrbata.

Pro obyvatele Ašského výběžku by možnost jezdit za zdravotní péčí do nedalekého Selbu výrazně zlepšila dostupnost zdravotnických služeb. Ambulancí je v Aši pomálu a chebská nemocnice je odsud vzdálená přibližně 25 kilometrů. Ještě o deset kilometrů dál to mají obyvatelé Hranic. Přitom do Selbu je to z Aše jen necelých sedm kilometrů.

Starosta vkládá naděje do Evropské unie

„To je nejrychlejší a nejpřirozenější způsob, jak zajistit pro naše lidi lékařskou péči. Není přece možné, aby od nás jezdili nemocní za obvodním lékařem nebo specialistou do Kraslic, nebo dokonce až do Jáchymova. A takové to přeplácení doktorů, jen aby přišli do pohraničí, to mi přijde až ponižující,“ poznamenal starosta.

Starosta Kokoř vkládá velké naděje i do Evropské unie, která se na financování českorakouského centra prostřednictvím dotací podílela. Nebojí se ani případné jazykové bariéry. „V Německu pracuje ohromné množství našich zdravotníků, takže si nemyslím, že by se Češi nedomluvili. Navíc v příhraničí spousta lidí německy umí,“ dodal Kokoř.