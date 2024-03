Trumf v souboji o pediatra. Od Lubů dostane lékař nový dům i ordinaci zdarma

„Město nechá postavit na svém pozemku rodinný dům a ten nabídne dětskému lékaři k obývání po dobu, co bude mít v Lubech ordinaci. Dům bude města a lékař jej bude obývat bezplatně. Byt v paneláku, který můžeme nabídnout, není pro lékaře příliš velká motivace. Takto snad budeme úspěšnější,“ vysvětlil postoj zastupitelů lubský starosta Vladimír Vorm. Doplnil, že navíc bude mít lékař k dispozici zdarma prostory pro svou ordinaci v místním zdravotním středisku.

Na její zařízení může využít pobídky kraje i Všeobecné zdravotní pojišťovny. Podle starosty město plánuje ještě letos vyřídit potřebná povolení, příští rok na jaře vypsat tendr na zhotovitele a na podzim už chce mít dům k dispozici.

„Uvědomujeme si, že pediatrů je nedostatek. Města a obce nabízejí množství motivačních programů a tím si lékaře mezi sebou přetahují. Pokud se jedná o praktika pro dospělé, tady to vypadá, že ve spolupráci s odcházející lékařkou by se ho mohlo podařit od dubna zajistit. Do 19. března ještě běží na pediatra a praktika pro město výběrové řízení,“ uvedl starosta Vorm.

Příspěvky se osvědčily

Získat kvalitní lékaře je dlouhodobým úkolem Karlovarského kraje. Nejde jenom o praktiky, ale i o nemocniční, případně o kvalifikovaný zdravotnický personál. Budoucí doktory si zavazuje stipendijním programem už při studiu, nemalé prostředky ale vynakládá rovněž na náborové příspěvky pro ty už „hotové“. Vyplácí je od roku 2018.

„Náborové příspěvky jsou nástrojem, který se nám v minulosti osvědčil, proto budeme nově nastupující zdravotnický a nezdravotnický personál podporovat i nadále. Od roku 2018 se nám podařilo získat 188 zdravotnických pracovníků, mezi kterými jsou lékaři i nelékaři,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Tříletý závazek

Pro letošek vyčlenil kraj na náborové příspěvky 11,4 milionu korun. Čtyři miliony jsou určené Nemocnici Karlovy Vary, 2,3 milionu Nemocnici Cheb, stejná částka Nemocnici Sokolov, 1,5 milionu Nemocnici Ostrov, 800 tisíc korun Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje a 500 tisíc korun Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče.

Maximální výši finanční podpory od Karlovarského kraje - 600 tisíc korun, může získat primář nebo odborný asistent v nemocnici, 400 tisíc korun pak lékař a 150 tisíc korun nelékařský zdravotnický pracovník. Přijetím náborového příspěvku se lidé zavazují k tříleté službě v daném krajském zdravotnickém zařízení.

