Magnetická rezonance i nové heliporty. Krajské zdravotnictví čeká rok investic

„Karlovarská krajská nemocnice by měla zakoupit dva nové diagnostické přístroje pro gastroenterologii za přibližně 16 a 22 milionů. Kardiologie by měla za zhruba 30 milionů korun získat angiolinku, tedy přístroj pro diagnostiku a léčbu cévních onemocnění. Výsledné ceny ale budou záležet na výsledku výběrových řízení,“ uvedl hejtman Petr Kubis s tím, že se plánuje rozšíření přístrojového vybavení.
Krajská nemocnice, která provozuje nemocnice v Karlových Varech a v Chebu, plánuje rozšíření přístrojového vybavení i v chebské nemocnici.
„Do Chebu by měla přijít nová magnetická rezonance, která je zatím pouze v Karlových Varech a v Sokolově. Máme připravenou studii, která nám říká, kde je možné prostor pro nové pracoviště vybudovat, a teď se vrhneme na projektovou dokumentaci. Cheb by měl získat i nový mamograf,“ uvedl Kubis.
Přístroj na diagnostiku nádorů prsu je zatím jen v Karlových Varech a Sokolově. Přitom na základě statistických dat je zřejmé, že v prevenci rakoviny prsu za zbytkem republiky region citelně zaostává.
Kraj zároveň plánuje postavit síť urgentních příjmů. „V Karlových Varech vzniká urgent prvního typu, kde se řeší nejzávažnější život ohrožující stavy. Je zde i nový moderní heliport. V současné době se pracuje na urgentu v Sokolově. Hotovo by mělo být na podzim roku 2026,“ naznačil hejtman.
Kraj chystá rovněž veřejnou zakázku na urgent v Chebu. Jak v Sokolově, tak v Chebu doplní tato pracoviště nové heliporty. „V Sokolově chceme vybudovat moderní certifikovaný heliport se všemi naváděcími světly a podobně, v Chebu připravujeme takzvané místo pro přistání. Máme vytipované místo v areálu nemocnice, přímo vedle připravovaného urgentu,“ řekl Kubis s tím, že dosavadní heliport je v areálu hasičského záchranného sboru.
„Takzvané náletové studie, které jsme nechali zpracovat, však ukázaly, že vhodnějším místem z hlediska transportu pacienta bude právě nově vybraná lokalita,“ dodal Kubis.