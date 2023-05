Zubní klinika v Lokti by mohla vyřešit problémy s nedostatkem stomatologů

Vivant Dentes už obdobné zařízení provozuje tři roky v Litoměřicích a představitele kraje tento projekt nadchl. Náměstek hejtmana Dalibor Blažek řekl, že je to cesta, jak lidem z kraje pomoci se složitým sháněním zubařů. Krajští radní proto schválili částku více než čtvrt milionu korun na studii proveditelnosti. Mají ji vypracovat lidé se zkušenostmi v oboru a hotová by měla být do čtvrt roku.

Tomáš Kábrt, ředitel společnosti Vivant Dentes, považuje projekt za reálný. „Tříleté zkušenosti s provozem obdobné kliniky v Litoměřicích ukazují, že je o takovou službu zájem. Mladým zubařům jsme vytvořili vynikající prostředí s moderním vybavením,“ uvedl Kábrt.

V Litoměřicích pracuje na dvě směny od neděle do pátku 12 zubařů. „Zajišťujeme i víkendovou pohotovost,“ řekl ředitel. Stejný princip by podle něj šel použít i v Lokti.

Ordinace i byty pro lékaře

„Objekt jsme si už prohlédli. V jeho přízemí je místo na až deset ordinací a zákrokový sál,“ naznačil potenciál budovy Kábrt.

Ladem by ovšem podle náměstka hejtmana Dalibora Blažka nezůstaly ani zbývající prostory někdejší střední školy. „Je tady místo na sedm bytů pro lékaře i šest garsoniér pro praktikanty,“ doplnil náměstek. Klinika by podle něj zároveň sloužila i jako školicí středisko pro studenty stomatologie.

„O principu spolupráce budeme ještě s potencionálním provozovatelem kliniky jednat. Pro pacienty je důležité, že jde o zdravotnické zařízení se smlouvami se zdravotními pojišťovnami,“ podotkl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. Upřednostňoval by nájemní vztah s tím, že část zařízení by platila klinika. Vynaložené náklady by si potom takříkajíc odbydlela.

Stipendijní program pokračuje

Kraj by na základě studie proveditelnosti chtěl objekt na loketském náměstí částečně upravit tak, aby zde první ordinace mohly začít fungovat do roka až roka a půl.

„Studie se ke krajským zastupitelům dostane letos na podzim. Příští rok by mohla být soutěž na dodavatele a do dvou let by klinika mohla začít fungovat. Záleží na tom, zda projekt schválí zastupitelé,“ poznamenal ředitel Vivant Dentes Tomáš Kábrt.

Karlovarský kraj přitom bude i v příštím roce pokračovat ve stipendijním programu, který má po skončení školy do regionu přilákat i studenty stomatologie. V letošním roce o něj projevilo zájem 55 studentů, kraj proto navýšil podporu pro ně na deset milionů. Se stejnou částkou počítá i v příštím roce.