Lidé ze Sokolovska mají šanci najít lékaře, registrovat se mohou jen online

„V posledních letech odešla do penze řada praktických lékařů a noví nepřicházejí. Stále častěji se na nás obracejí obyvatelé města a okolí s žádostí o pomoc při zajištění služeb praktického lékaře,“ uvedl starosta Sokolova Petr Kubis.

Vzhledem k dobré spolupráci se sokolovskou nemocnicí se radnice obrátila na jejího provozovatele, společnost Penta Hospitals, respektive na Ambulance Penta. Po jednání s městem zdravotnická skupina nabídne obyvatelům Sokolovska rezervní kapacity svých ambulancí Penta.

I když toto řešení bude znamenat pro obyvatele dojíždění, jedná se o okamžitou a nejrychlejší možnost. Zároveň se ale bude připravovat případné otevření zcela nové ordinace praktického lékaře v Sokolově.

Do dvou let nová ambulance v Sokolově

Podle Barbory Vaculíkové, generální ředitelky skupiny Penta Hospitals, budou v první fázi k dispozici kapacity už stávajících praktických lékařů v Karlovarském kraji. „Celkově bychom tak mohli registrovat až tisíc pět set nových pacientů,“ konstatovala Vaculíková.

Půjde o ambulance praktických lékařů v Nejdku, Nové Roli, Horním Slavkově a Františkových Lázních, které otevřou registraci až pro 900 pacientů. V polovině letošního roku ale společnost rozšíří nabídku o dalších 400 míst ve dvou ambulancích na Chebsku.

„Je nám jasné, že především pro starší pacienty není dojíždění k praktickému lékaři optimální, ale jde o okamžité řešení. Díky tomu, že si naše skupina vzdělává i své vlastní lékaře, budeme s městem hledat cesty, jak do dvou let otevřít i zcela novou ambulanci praktického lékaře přímo v Sokolově,“ dodala Vaculíková.

Registrace je možná pouze na webu

Kromě praktických lékařů nabídne společnost volnou kapacitu pro až tisíc pacientů na gynekologii v Karlových Varech a pro dalších 300 pacientů na oční ambulanci s optikou v Sokolově.

Jak uvedla ředitelka Ambulancí Penta Jana Šperlová, zájemci o registraci u praktických lékařů, případně v odborných ambulancích gynekologie a oční, se mohou hlásit už dnes.

„Registrace ale bude možná pouze online prostřednictvím webového formuláře, abychom nezatěžovali personál v ordinacích desítkami telefonátů denně. Bylo by to na úkor stávajících pacientů, kterým by se nemohli dostatečně věnovat, a to samozřejmě nechceme,“ upozornila Jana Šperlová.