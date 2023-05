Návštěvníci se opět vracejí k pramenům, Mariánské lázně nabírají nový dech

Lidová veselice, žehnání pramenům, historické osobnosti v davu u kolonády, desítky stánků. Tak vypadalo v sobotu tradiční zahájení hlavní lázeňské sezony v Mariánských Lázních. „První čtvrtletí se povedlo nad očekávání, návštěvníků bylo mnoho. Zájem je o lázně i město,“ shrnul dosavadní výsledky letošního roku starosta Martin Hurajčík.

Město návštěvníkům nabídlo pohled na restaurované sochy Múz od Olbrama Zoubka u Lesního pramene, na své místo se po letech vrátil obnovený pomník světoznámého lékaře Samuela Basche. „Odhalení soch a bust osobností tvořících slavnou historii města připomíná slávu Mariánských Lázní,“ řekl starosta.

Pozadu nezůstala ani lázeňská společnost Ensana, která nechala opravit jednu ze Zoubkových soch, které dříve zdobily fasádu hotelu Butterly.

Statut klimatických lázní by pomohl

S napětím ale město i lázeňská organizace sledují, jak dopadne jejich snaha o dosažení statutu klimatických lázní. „Nacházíme se v poslední fázi příprav na získání statutu. V srpnu bychom mohli vědět konečné stanovisko. Samozřejmě si ale musíme počkat na oficiální rozhodnutí Českého inspektorátu lázeňství a Ministerstva zdravotnictví,“ uvedl Hurajčík.

Podle hodnocení dopadly výsledky měření kvality ovzduší ve městě velmi dobře. Pro udržení statutu klimatických lázní bude ale třeba na kvalitu ovzduší neustále dbát. „Nesmíme připustit nic, co by nám ten statut mohlo vzít. Už pracujeme na některých opatřeních, která kvalitu ovzduší zajistí,“ zdůraznil starosta. Uvažuje se o novém navigačním systému města nebo o nových záchytných parkovištích.

V případě úspěchu by to znamenalo, že v Mariánských Lázních by se kromě minerální vody, oxidu uhličitého a rašeliny k léčbě přiřadilo také klima. Statut klimatických lázní mají v Karlovarském kraji pouze Lázně Kynžvart. Dalšími v tuzemsku jsou Jeseník, Karlova Studánka a Jánské Lázně. Vedle zápisu do UNESCO by se tak město dočkalo zařazení na další prestižní seznam.

Lázně opět začnou investovat

Optimistická slova starosty Mariánských Lázní potvrdil také Karel Kalivoda generální ředitel společnosti Ensana, Léčebné lázně Mariánské Lázně . „Je naděje, že letošní sezona bude konečně normální. Vrátilo se nám hodně klientů z Německa, těch máme téměř padesát procent,“ konstatoval Kalivoda.

Podotkl, že v tom je letošní rok pozitivní, v podstatě se už srovnává s rokem 2019. „V prvním čtvrtletí jsme ho překonali v rámci tržeb i počtu hostů. Nákladově se ale s rokem 2019 srovnávat nemůžeme, je to bohužel o jiném profitu,“ dodal.

Letos lázně očekávají stabilizaci a po třech letech se opět vrhnou do investic. „Infrastruktura to potřebuje. Chceme opravit restauraci v Nových Lázních, připravujeme rekonstrukci lázeňského hotelu Pacifik, v plánu je výměna podlahy Hlavní kolonády, opravujeme malou kolonádu Karolínina a Rudolfova pramene a vrhneme se i na pavilon Lesního pramene,“ vyjmenoval ředitel chystané akce.

Řada přijde také na komplex Kavkazu. Stavět se sice ještě nebude, ale společnost připravuje alespoň opravy fasád a balkonů.