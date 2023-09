Ve Varech se sejdou představitelé lázeňských měst z celé Evropy, hostí je Thermal

„Jsem rád, že se nám do čtyř odborných bloků podařilo zajistit přednášející prakticky z celé Evropy,“ řekl předseda rady institutu Ladislav Špišák. V rámci vědecké části kongresu podle něho dojde i na zdůraznění pozitivních aspektů lázeňské péče jako takové. Této problematice by podle Spišáka slušela účast zástupců zdravotních pojišťoven. Ti se ale konference nezúčastní.

„Na kongres přijedou delegáti z minimálně patnácti zemí. V každé je ovšem systém nastavený jinak. Téma českých zdravotních pojišťoven je lokální, nepřenášeli jsme ho proto na mezinárodní úroveň,“ vysvětlil zásadní důvod absence pojišťoven Martin Plachý, viceprezident Svazu léčebných lázní ČR.

Dojde i na byznys

Probíraná témata jsou ovšem podle Plachého jasným signálem pro zdravotní pojišťovny, že efekt lázeňské péče je prokazatelný a je tak opodstatněné, aby byla nadále podporovaná v rámci veřejného zdravotního pojištění. „Navíc bude prostor o tomto tématu diskutovat na neformální úrovni,“ doplnil hejtman Petr Kulhánek.

Podle Martina Plachého však bude mít nadcházející kongres přesah i do byznys roviny. Akce se totiž zúčastní na čtyři desítky nákupčích z celého světa. Pro ně organizátoři připravili prezentaci všech lázeňských měst regionu. „Je to další krok v našich snahách nadále zviditelňovat a posilovat lázeňství v kraji,“ konstatoval hejtman Kulhánek.

Rekordní počet účastníků

Náklady na uspořádání evropského kongresu by neměly přesáhnout částku dvou milionů korun. „Už nyní máme na základě darů a sponzorských smluv zajištěných téměř 650 tisíc korun. Schválená je i více než čtyřistatisícová dotace od CzechTourismu,“ upřesnil hejtmanův náměstek Vojtěch Franta.

Ve financování kongresu ještě není započítaný účastnický poplatek 200 euro na osobu. Podle posledních informací by se akce mělo zúčastnit na 250 lidí. „Vypadá to, že účastníků nakonec bude kolem 300. Pokud ano, byl by to jeden z nejnavštívenějších kongresů Evropského svazu lázní,“ podotkl Martin Plachý, který je i viceprezidentem Evropského svazu lázní.

Prostor i pro starosty

Akce v Karlových Varech se pak stane i diskusním fórem pro představitele lázeňských měst z celé Evropy. „Můžeme si myslet, že u nás děláme vše nejlépe. Srovnání s jinými státy je ale v tomto ohledu důležité. Proto věřím, že do Karlových Varů přijede hodně starostů,“ doplnil Plachý.

Lázeňský a balneologický kongres se v Karlových Varech pod hlavičkou Evropského svazu lázní uskuteční ve dnech 4. až 6. října. Středobodem dění bude lázeňský hotel Thermal, kraj se ovšem v rámci akce chce pochlubit třeba i opravenými Císařskými lázněmi.