Sklo v Moseru foukal přes 50 let, teď si mistr převzal prestižní francouzský řád

„Stále se s tím nemůžu sžít, že jsem obdržel takto významný řád. Jsem nesmírně šťastný, že putoval právě do Moseru. Myslím teď hlavně na mistry, kteří mě do řemesla zasvětili, a na mladé skláře, se kterými byla radost spolupracovat. Přál bych jim tento pocit jednou v životě zažít,“ svěřil se mistr sklář po slavnostním ceremoniálu.

Zdeněk Drobný si už dva roky užívá důchodu. Celý jeho profesní život byl spojený právě s Moserem. „Ve sklárně působil celý svůj profesní život, přesně 51 let. Foukal ty nejnáročnější objekty a nápojové soubory včetně těch, které pak putovaly na královské tabule. Sklářství vnímal jako svoje životní poslání, do kterého dával své maximální nasazení. O to více nás potěšilo, že jeho práci ocenilo francouzské ministerstvo,“ řekl na adresu oceněného mistra generální ředitel Moseru Pavel Mencl.

Na oslavu zisku rytířského řádu si Zdeněk Drobný opět odskočil ke sklářské peci. „Když jsem se dozvěděl, že dostanu rytířský řád, vrátil jsem se po dvou letech v důchodu na huť, abych pro radost z ocenění vyfoukl u sklářské pece novou vázu. Bylo to pro mě velkým potěšením,“ dodal čerstvý nositel rytířského řádu Zdeněk Drobný.

Pod jeho rukama tak vznikl další z moserovských unikátů. Je jím váza edice Era. Její design navrhl umělecký ředitel sklárny Moser a Grand designér roku 2023 Jan Plecháč: „Toužil jsem vytvořit něco zcela unikátního. Díky tomu, že se Zdeněk Drobný vrátil na huť, jsem mohl zúročit jeho obdivuhodné dovednosti, jeho pochopení skla. Povolal jsem ty nejlepší brusiče, spojil jejich mistrovské schopnosti a vášeň, kterou jsme společně vnesli do této jedinečné výzvy. Byla to symbióza mistrovství a inspirace, která dala naší váze život,“ řekl umělecký ředitel. Váza vznikne v limitované edici 77 kusů. Každý z nich bude opatřen číslem a podpisem obou tvůrců. Zdeňka Drobného a Jana Plecháče.

Řád získali i Havel, Menzel, či Hrabal

Druhý rytířský titul je pro sklárnu obrovským úspěchem, vyjádřením uznání řemeslnému a uměleckému mistrovství jejích sklářů. „Potvrzuje její unikátní postavení mezi světovými sklárnami a také oprávněnost zařazení do prestižní francouzské asociace Comité Colbert, která si klade za cíl udržet a rozvíjet tradiční rukodělnou výrobu luxusních výrobků. Společnost Moser je jedinou českou firmou, která je jejím členem,“ podotkla Barbora Vondalová, mluvčí Moseru.

Společnost, v níž se Zdeněk Drobný ocitl, je skutečně prestižní. V České republice se rytířským řádem mohou pochlubit například bývalý prezident Václav Havel, režisér Jiří Menzel či spisovatel Bohumil Hrabal. Ze zahraničních osobností kulturního a uměleckého života jsou to mimo jiných herci Sean Connery, Clint Eastwood, Audrey Hepburn či Meryl Streep. Ze světově proslulých hudebníků patří mezi jeho držitele Bono z U2 či David Bowie. Získal ji i spisovatel Ray Bradbury či režisér a scénárista Tim Burton.