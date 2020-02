Zastupitelka dostala balíček s kočičí lebkou. Je to výhrůžka, myslí si

Nechtěnou zásilku dostala karlovarská opoziční zastupitelka za KSČM a předsedkyně kontrolního výboru Věra Bartůňková v poslední den loňského roku. Hned informovala policii, k čemuž ji přesvědčil syn.

Veřejnost se ale o případu dozvěděla až tento týden, když politička balíček přinesla na úterní jednání zastupitelstva. Kolegové se za ni postavili a čin odsoudili.



„Že to není nic příjemného, nemusím vysvětlovat. Netuším, jestli to má souvislost s funkcí předsedkyně kontrolního výboru nebo zastupitelstvem. Vím jedno, že to nemá souvislost s mým osobním životem,“ řekla zastupitelům Bartůňková.

Své kolegy zároveň vyzvala, aby se při své práci nebáli být otevření. „Pro mě tento balík znamená, že mluvit začnu. A začnu víc, než jsem mluvila doteď,“ prohlásila.

Oba předměty, které v zásilce byly, podle ní vypadají, že pocházejí z lesa, neboť jsou špinavé. Balíček byl odeslaný 30. prosince, odesilatel za něj zaplatil 99 korun a jeho adresa je evidentně smyšlená, navíc s vulgárním podtextem.

Policie už vyšetřování případu ukončila. „Šetřili jsme ho jako přestupek proti občanskému soužití,“ sdělila mluvčí krajské policie Kateřina Krejčí. Policisté ale věc odložili, neboť nenašli nikoho, kdo by za balíčkem stál.

„Podaný byl na poště ve Staré Roli a policie si okamžitě vyžádala kamerové záznamy. Zjistila, že šlo o bezdomovce. Ten pak policii rovnou řekl, že balíček od někoho dostal, aby ho na poště podal. Na záběrech jsem ho viděla, ale kdo to je, to nevím. Neznám ho,“ uvedla Bartůňková.

O tom, že by mohlo jít o legraci, silně pochybuje. „Tohle mi jako legrace nepřipadá. Pochopila jsem to jako výhrůžku,“ doplnila zastupitelka.

Primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) řekla, že je jí situace velmi nepříjemná. „Mrzí mě to a myslím si, že není v pořádku, pokud někdo říká své vlastní názory, a pak mu poštou přijde toto,“ uvedla.

Ocenila přitom, že se Věra Bartůňková nebojí během zastupitelstev či jednání kontrolního výboru říct, co si myslí. „Doufám, že takové balíčky teď nebudou chodit častěji,“ konstatovala primátorka.

Na vystoupení Věry Bartůňkové reagoval také zastupitel Pavel Bouška z hnutí Karlovaráci. Uvedl, že se jej věc velice dotkla. Zmínil přitom citát často připisovaný francouzskému filozofovi, básníkovi a spisovateli Voltairovi, tedy: „S vašimi názory nesouhlasím, ale do smrti budu hájit vaše právo je říkat.“

„Taková symbolika je pro mě víc než pohoršující. Uráží mě,“ řekl o zásilce Pavel Bouška.

Kolegům navrhl, aby zastupitelstvo čin odsoudilo a distancovalo se od něj s tím, že plně ctí demokratické zásady a principy. Zastupitelé s tím jednomyslně souhlasili.

Zvíře uhynulo v lese a kámen je struskou, posoudil archeolog

Obsah balíčku prozkoumal také zastupitel Karlovarské občanské alternativy Jiří Klsák, který je archeologem. Věru Bartůňkovou uklidňoval tím, že obsah zásilky skutečný odesílatel nijak zvlášť nepřipravoval.



„Zvíře uhynulo v lese a kámen je struska. Vypadá to, že někdo něco v lese popadl a poslal to,“ zhodnotil.

Podotkl také, že by zásilka nemusela souviset se zastupitelčiným politickým působením, nýbrž s jejím předchozím zaměstnáním. Dříve pracovala v městské organizaci Lázeňské lesy Karlovy Vary.

Věra Bartůňková je členkou karlovarského zastupitelstva od roku 2010, byla také členkou zastupitelstva kraje. V roce 2016 kandidovala do Senátu, avšak neuspěla.