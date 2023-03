Cheb zjišťuje, v jakém stavu jsou budovy škol. Výsledky nadšení nebudí

Letité jsou rozvody vody, odpady či elektroinstalace. Objevují se havárie či výpadky, školy ze dne na den musí řešit náhradní prostory pro výuku. Nedávno například voda z prasklého potrubí vyhnala ze třídy žáky 6. základní školy.

„Naše budovy nejsou v dobrém technickém stavu. Potýkáme se s velkými problémy, co se týká elektroinstalací, odpadů, rozvodů teplé a studené vody. Školy se snaží budovy udržovat v rámci oprav, ale vlastně jen hasí to, co hoří nejvíc,“ uvedla radní pro školství, sport a kulturu Štěpánka Černá, která sama stojí v čele 6. základní školy v Chebu.

Podle Černé je nutné nejprve získat podrobný přehled, v jakém stavu jsou školní budovy a další městská zařízení, a následně vytvořit dlouhodobý plán oprav. „Tím předejdeme tomu, aby se řešily až havárie, jejichž odstranění bývá dražší než opravy plánované. Mapování stavu školských objektů v spolupráci s jednotlivými řediteli a odborem investic už začalo,“ uvedla Černá.

Zázrak prý je, že školy drží pohromadě

Od ledna město kontroluje všechny školy a školky, ale také divadlo, knihovnu, domov dětí a mládeže nebo třeba základní uměleckou školu. Hotovo by mělo být zřejmě v dubnu. „Revize stavu školních budov ukáže priority. Tedy to, co město musí opravit přednostně a co může počkat. Asi nejpalčivější jsou stavy elektroinstalací,“ konstatovala Černá.

Některé chebské školy jsou z 50. let minulého století, jiné tvoří několik pavilonů, jak to bylo moderní v 70. letech. Další sídlí v historických budovách, kde se všechny zásahy musí konzultovat s památkáři. A všude jsou původní rozvody daleko za svou životností.

„Svým způsobem je to zázrak, že ještě fungují a drží. Je pravda, že se často objevují havárie. Nedávno třeba na 1. Základní škole praskla voda, problémy s odpady jsme zaznamenali na 6. Základní škole. Ty potíže jsou všude, někde větší, jinde menší,“ podotkl místostarosta Pavel Pagáč.

Město dává ročně na provoz 40 milionů

Už nyní je jasné, že cena oprav se bude pohybovat velmi vysoko. Radnice by proto alespoň na jejich část ráda čerpala dotace. „Bude to hodně peněz. Když mluvím jen za svou školu, máme zpracovanou projektovou dokumentaci na rekonstrukci elektroinstalace, předpokládané náklady jsou nějakých 20 milionů korun. A to nás čekají ještě odpady a rozvody vody,“ konstatuje Černá.

V současné době se na 3. Základní škole dokončuje za pomoci dotačních peněz zateplení budovy spolu s výměnou oken, opravou střechy a rekuperací, ve dvou školách se pracuje na odborných učebnách. „Teď jsme podali žádost o dotace na další školy. Nadějně vypadá projekt na úpravu 5. Základní školy asi za 50 milionů korun,“ předestřela Štěpánka Černá.

V Chebu v současné době funguje sedm základních škol, umělecká škola a pět mateřských škol, které sídlí v městských objektech. Podle místostarosty Pagáče město na provoz základních a středních škol dává ročně kolem 40 milionů korun. Z této částky se hradí energie, služby a vlastní chod školy. Investuje ale i do větších projektů.