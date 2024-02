Vyhláška zakazující pyrotechniku nefunguje, Cheb bude chtít zpřísnění legislativy

A to nejlépe formou změny v legislativě. Z jednání vzešlo několik návrhů. Například povolit prodej pyrotechniky vyšší třídy nebezpečnosti jen v časově ohraničeném období a pouze za souhlasu obce. Při prodeji přes e-shopy by bylo nutné osobní převzetí zásilky. Na pyrotechniku třídy F4, jejíž prodej je nyní zakázaný, ale přesto ji lze na tržnicích sehnat, by mělo platit vedle zákazu prodeje i to, že držet a nakládat s ní by mohly jen oprávněné osoby. Rozšířit by se měly i kontrolní a sankční kompetence ČOI.

Padl také návrh dostat zpřísnění legislativy do trestního zákoníku. „Jediná možnost, kromě současné verze znění zákona o pyrotechnice, je řešit problém městskými vyhláškami. Ty však příliš nefungují. Nejefektivnější cestou by bylo, aby se navrhované změny dostaly do novely zákona o pyrotechnice, která se už několik let připravuje. Další možností je prosadit omezení přes poslanecké návrhy nebo jako zákonodárnou iniciativu krajů. Ke změnám by ale musela být vůle,“ uvedl senátor za Chebsko Miroslav Plevný.

Němci odpalují rachejtle u nás

Legislativa by měla posílit i kompetence ČOI. Podle Jana Řezáče, ředitele inspektorátu ČOI pro Plzeňský a Karlovarský kraj, by to umožnilo pyrotechniku v obchodech a na stáncích důkladněji kontrolovat a pokutovat případy, kdy třeba prodejce nabízí pyrotechniku třídy F4, jíž lze prodávat jen odborníkům. To zatím nejde. Kdyby se zpřísnění dostalo i do trestního zákoníku, šlo by trestně stíhat osoby, které neoprávněně s takto nebezpečnou pyrotechnikou manipulují nebo ji přechovávají.

Podobná opatření už platí v Německu. Proto Němci neodvážení nakoupenou pyrotechniku domů, ale ve velkém ji v českém příhraničí odpalují. „Jsem s výsledkem jednání spokojen, shodli jsme se, že je třeba legislativu zpřísnit,“ řekl starosta Chebu Jan Vrba. Město bude dál jednat zejména se zákonodárci, poslanci a senátory. Ředitel chebských hasičů Jan Doubrava uvedl, že mají největší problémy s odpalováním pyrotechniky v době sucha, kdy se požáry mnohem rychleji šíří a působí velké škody.

Cedule zatím příliš nepomohly

„Když to tady nikdo nebude řešit, nebude dlouho trvat a budou nám hořet baráky,“ uvedl Michal Maršoun ze Slapan, kterému před časem za domem shořela polovina pole se zralým obilím. V Chebu už kvůli nebezpečí, které představuje zábavní pyrotechnika, vznikla na radnici pracovní skupina. Tu vedle zástupců města tvoří strážníci, policisté i hasiči. V době sucha jezdily kolem hranic hlídky strážníků, které preventivně dohlížely na místa, kde by mohlo případně zahořet.

Město také jednalo s majiteli asijské tržnice, situace se však nezměnila. Radnice proto nechala poblíž hranic s Německem rozmístit cedule, které upozorňují na zákaz odpalování rachejtlí a vytváření černých skládek. Zastupitelé rovněž schválili vyhlášku, která rozšiřuje zákaz ohňostrojů na celý intravilán města. Zákaz platí celoročně, výjimky vyhláška připouští pouze tři. První je období, kdy se koná mezinárodní festival mládežnických dechových orchestrů FIJO, druhou Valdštejnské slavnosti a třetí přelom roku.