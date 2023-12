TEST TRHŮ: Chebské trhy jsou největší v kraji, nechybí kluziště či stánky pro děti

Diskuse na sociálních sítích ale vyvolává chybějící ruské kolo. Zatímco jedna skupina diskutujících tvrdí, že bylo zajímavou atrakcí, druhá je ráda, že se ho město zbavilo.

Ceny občerstvení svařák 2 dcl 65 Kč

65 Kč punč 3 dcl 80 Kč

80 Kč perníková káva 50 Kč

50 Kč bramborová placka 40 Kč

40 Kč trdelník 80 až 100 Kč

80 až 100 Kč klobása 110 Kč

Vánoční stánky mají otevírací dobu ve všedních dnech od 12 do 19 hodin, o sobotách a víkendech je prodloužená do 20 hodin. Otevřeno bude i na Štědrý den v době od 11 do 15 hodin. Kluziště je v provozu od 2. prosince do 2. ledna, záležet bude ale hlavně na počasí.

V rámci sobotních kulturních akcí se mohou návštěvníci trhů těšit na zajímavé interprety. V sobotu 16. prosince večer se představí Inflagranti a Josef Vojtek a sobota 23. prosince bude patřit Markétě Konvičkové s kapelou.

Změny v organizaci vánočních trhů, které letos začaly 2. prosince, připravilo také město Cheb. Pódium se nově objevilo před Radničním sklípkem. „Stojí z boku náměstí tam, kde bylo umístěno na festivalu FIJO,“ vysvětlil místostarosta Pavel Pagáč. Stánky jsou po celém obvodu náměstí.

Místo, kde byla zvonička, ohniště a betlém zůstalo volné. „To proto, aby měli návštěvníci snadnější přístup k pódiu a zároveň k ledové ploše. Plocha náměstí se otevřela, a to i z bezpečnostních důvodů,“ řekl místostarosta.

Tipy z programu 16. 12. 17:00 Inflagranti & J. Vojtek

17. 12. 17:00 Neřež

21. 12. 16:30 průvod světýlek

23. 12. 17:00 Markéta Konvičková

Vánocemi ožila i horní část náměstí u stromu. Kolem malého kolotoče vyrostly stánky zaměřené na děti. Rovněž kulturní program bude pestrý. „Chceme se vrátit k tradičnímu vánočnímu repertoáru. O víkendech by měl na náměstí vládnout klidný a pohodový program. Chceme, aby se zde prezentovaly místní školy, muzikanti, zpěváci,“ podotkl Pagáč. „Ovšem pátky budou na chebských vánočních trzích trochu rockovější,“ dodal.

Poznamenal, že rozpočet akce by měl být zhruba ve stejné výši, jako tomu bylo vloni. Vánoční trhy v Chebu na historickém náměstí Krále Jiřího z Poděbrad potrvají až do 26. prosince. Kluziště si budou moci malí i velcí bruslaři užívat až do konce vánočních prázdnin.