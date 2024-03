Pirát Lukáš Petráček sní o kleci a zápasech ve smíšených bojových uměních

Organizace Clash of the Stars, která se na tyto zápasy specializuje, učarovala také Lukáši Petráčkovi (34) z Poustky u Františkových Lázní. Ten si oblékl kostým piráta, začal při práci tvrdě trénovat a jedná s organizátory o možné účasti v kleci.

Název Clash of the Stars stále častěji rezonuje mezi příznivci smíšených bojových umění. Jak tuto sportovní organizaci vnímáte, a jak byste jí přiblížil?

Clash of the Stars je organizace, která přináší divákům MMA zápasy influencerů a dalších známých osobností. Podle mě je to skvělý projekt, který se prakticky přes noc stal nejsledovanějším na sociálních sítích. Velký zájem je o placené přenosy a nezaostává ani návštěvnost samotných zápasů. Skvělé na tom je, že organizátoři dávají možnost také méně známým lidem. Každý galavečer je navíc lepší než minulý, čili organizace skvěle roste.

Jak vás napadlo se zkusit dostat mezi zápasníky Clash of the Stars?

Jednou jsme jako rodina a zároveň fanoušci Clash of the Stars sledovali přenos z pátého galavečera a padl návrh mých dětí, jestli to taky nechci zkusit. Nakonec jsme se domluvili, že jim táta ukáže, že když v životě něco chtějí, tak se to dá dokázat. Zároveň také cítím, že organizaci mám co nabídnout v podobě show.

Jak se vám podařilo organizátory zkontaktovat? Přihlásil jste se do nějakého konkurzu?

To bylo úplně nejtěžší. Dělal jsem výzvy na sociálních sítích, převážně na TikToku. Točil jsem videa v kostýmu piráta a doufal, že to organizátory zaujme. Také jsem zdokonaloval zpracování videí a čekal, jestli si toho promotéři všimnou. Byl to běh na dlouhou trať. Celkem půl roku práce a vymýšlení obsahu. Nakonec se mi podařilo je oslovit posledním videem s Karlosem Bendou.

To je velmi oblíbený zápasník Clash of the Stars, se kterým jsme točili video v hrozné zimě na Václavském náměstí v Praze. Tímto bych chtěl poděkovat Karlosovi za super spolupráci. Na to konto se mi organizátoři ozvali, a bylo vymalováno. Chtěl bych moc poděkovat za možnost a šanci v Clash of the Stars vedení organizace – Tomáši Linh Le Symu, Kubovi Jírovi a také Tyberiušovi (Jakub Tyberiusz Łabudek, jeden z promotérů Clash of the Stars pozn. red).

Máte zápasnické zkušenosti, nebo jde o váš první kontakt s MMA?

Se zápasením na takové úrovni zkušenosti nemám, ale už jsem se v životě párkrát rvát musel. Sportovní typ jsem. V mladším věku jsem se dlouhá léta věnoval atletice a rok chodil na box. Z něj si ale pamatuji maximálně základy. Začínám v podstatě od nuly, ale o to je to větší výzva.

Čím jste podle vás organizátory zaujal? Jak chcete získávat fanoušky?

Myslím, že vytrvalostí a originalitou videí. Mám v plánu dělat stále vtipná videa a hlavně bavit lidi. Je tu možná ještě jeden faktor. Mám vlastní kapelu 7 hříchů, ve které se snažím hrát na kytaru a zpívám. To by mohlo být pro organizátory také atraktivní.

Hodně zápasníků používá přezdívky. Máte nějakou zvolenou i pro sebe?

Používám přezdívku Capitán Sinnerman. Vybral jsem si jí z toho důvodu, že mám rád film piráti z Karibiku. Sinnerman v překladu z angličtiny znamená hříšný muž, což se hodí i s ohledem na název mojí kapely.

Máte naplánovaný konkrétní zápas?

Konkrétní zápas zatím ve hře úplně není. Vedení Clash of the Stars mi právě hledá soupeře. Už se něco rýsuje. Měl bych zápasit možná už na Clash of the Stars 8, tedy na galavečeru v Ostravě, nebo pak na nějakém dalším. Vše se určitě ještě upřesní. Zatím se plně soustředím na přípravu.

Zmínil jste, že se hledá soupeř. Máte už představu, s kým budete zápasit? Jak vlastně výběr soupeřů probíhá?

Když nad tím tak přemýšlím, tak jsem ještě nikoho konkrétně nevyzval. Mohl bych to zkusit prostřednictvím našeho rozhovoru. Vyzývám tedy Matouše Kalubu na zápas. A nebo kohokoliv, kdo si troufá. Každopádně Matouš je také zpěvák, myslím si, že by to mohlo být zajímavé. Mohli bychom si dát i nějaký pěvecký souboj. Jinak obecně soupeře vám přiřadí organizace, nebo vás musí někdo vyzvat. Jde i o to, aby to byl atraktivní zápas a publikum mělo o sledování zájem.

Jaký je váš trénink? Změnilo vám to život? Musíte například zhubnout, jako někteří známí zápasníci?

Můj trénink je dost náročný. Tím, že normálně pracuji, tak si musím najít čas. Trénuji každý den. Život mi to změnilo brutálně. Přestal jsem kouřit, dávám tomu co nejvíc času, a samozřejmě chci být ve formě. Hubnout nemusím, spíš přibírat. Je lepší, když má člověk pár kilo navíc. Tomu odpovídá i strava, kde jsem musel přidat například více sacharidů. Musím vše dodržovat, ale baví mě to. Mimochodem se stravou mi trochu pomohl Karlos Benda.

CO JE Clash of the StarS? Organizace vznikla v roce 2021, její první turnaj se konal v roce 2022. Založil ji bývalý zápasník organizace Oktagon MMA Tomáš Linh Le Sy, spíše než ze sportovních výkonů se však rozhodla těžit z popularity influencerských celebrit. Rovněž z jejich řevnivosti a chvástání, které se zápasnického trash talku zmocnily ještě vyhrocenějším způsobem. Rozhovory před turnaji Clash of the Stars, takzvané B4THECLASH, jsou dějištěm bizarních, vulgárních, mnohdy násilných scén.

Někteří profesionální zápasníci možná hledí na Clash of the Stars trochu s despektem. Vnímají ho jako show a cirkus, který není o sportovních výkonech. Jaký máte na to názor, a nelimitovalo vás to například při shánění trenéra?

Já profi zápasníkům jejich názor neberu, ale podobný cirkus tady chyběl. Podívejte, jakou to má sledovanost. Lidi to baví a to je základ. Je to show, a tak to má být. Ať si každý říká co chce, ale když se mu to nelíbí, ať zbytečně neútočí. Problém sehnat trenéra byl velký. Někteří s tím nechtějí mít nic společného, protože si myslí, že člověk nebere přípravu dostatečně vážně.

Kdo vás aktuálně trénuje?

Od počátku mě trénuje můj bratr Martin, který bojové sporty dělal delší dobu. Jméno dalšího trenéra radši ještě zveřejňovat nebudu. Nevím, jestli mohu.

Máte sen se jednou zápasením živit? Nyní si přípravu financujete z vlastních zdrojů?

To je těžká otázka, ale nebráním se tomu. Hodně by mě to bavilo. Teď si financuji vše sám, ale stojí to za to.

Máte nějaké oblíbené zápasníky a vzory?

Můj oblíbený zápasník MMA je třeba Monster Kníže. To je takový řezník a prostě stará škola. Potom určitě Attila Végh, Patrik Kincl, Karlos Vémola. Nesmím zapomenout ani na své hrdiny z dětských let. Z filmového prostředí je jasný Rocky Balboa v podání Sylvestera Stalloneho. To je správná motivační filmová série. Ostatně u hudby z těchto snímků i trénuji, to je jasné. Abych nenaštval bráchu, i bratr Martin je můj vzor.

Nebojíte se zranění, které může omezit vaše civilní aktivity?

Takhle o tom nepřemýšlím. Určitě se nebojím, protože i když půjdete po chodníku, může se vám něco stát. Zakopnete, rozbijete si hlavu, a nemusíte být ani zápasník. Zranit se můžete kdykoliv a kdekoliv. Je pravda, že tady jde člověk zranění trochu naproti, ale jak říkám, přehnaně si to nepřipouštím.

Jak vnímá vaší zápasnickou snahu rodina? Cítíte podporu?

Děti mě v tom podporují úplně nejvíc, mají z toho radost. Kvůli nim tam budu chtít předvést co nejlepší výkon. To jak v rámci show, tak i zápasu samotného. Manželce se to na začátku moc nelíbilo a vlastně se jí to nelíbí ani teď, ale už začíná být více v pohodě. Hodně mě podporuje i bratr a veškeré okolí.