Park miniatur nově zdobí Vyšehrad, mohutný skalní masiv usadila těžká technika

„Vytvořili jsme vstupní bránu do budoucího komplexu naší Prahy,“ uvedl spolumajitel parku Tomáš Slifka. „V říjnu začneme s výrobou Pražského hradu, což bude takový vrchol areálu hlavního města,“ řekl Slifka. Podle něj bylo osazování Vyšehradu jedno z nejsložitějších a také nejdražších v historii parku miniatur.

„Původně jsme chtěli umístit kostel sv. Petra a Pavla jen na plochu. Ale pak jsme se rozhodli, že vytvoříme věrnou kopii celého masivu Vyšehradu. Navezli jsme stovky kamenů různé velikosti, přičemž ty čtyři největší váží každý kolem půldruhé tuny. Abychom skálu složili přímo na místě podle toho, jak vypadá v reálu, musela nám pomoci těžká technika,“ konstatoval Slifka.

Originál i kopie jsou čedič

Kameny jsou z čedičového lomu u Karlových Varů. Skála v Boheminiu se podobá pražské, která je také z čediče. „Vybrali jsme kameny, které nám co nejvíce vyhovovaly. Mezery mezi kameny, jejichž váhu odhaduji celkem na 50 tun, jsou vysypané štěrkem. Na vrcholu je vyhlídková plošina s lavičkou. Je tam možné vystoupat po kamenném schodišti,“ dodal.

V parku Boheminium se vždy snaží o to, aby kopie vznikající památky byla vzhledem k originálu co nejpřesnější. To se týká i okolí. „Nejprve jedeme s architektem na místo, kde pořídíme stovky fotografií. Pokud nejsou k dispozici plány památky, přijde na řadu i podrobné měření a rozkreslení. Základ modelu už tradičně vzniká v dílně ve věznici Horní Slavkov,“ vysvětlil Slifka.

Dosud nevídaný model

Na výrobě autentické miniatury vytvořené v poměru 1:25 a dalších drobných staveb se pracovalo asi pět měsíců. A to včetně malování, které už mají na starosti modeláři v dílnách parku Boheminium. Terénní práce a osazování modelu trvalo od začátku června do září. To znamená přes tři měsíce.

„Byla to složitá operace, která vyšla na částku přibližně 700 tisíc korun. Je to vlastně první takto osazený model v našem parku. Dosud jsme nic takového nedělali. Plocha celého modelu Vyšehradu ve výsledku může zabírat nějakých 60 metrů čtverečních,“ podotkl Tomáš Slifka.