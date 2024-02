Oblíbený Meteor nejspíš zavře. Štamgasti sepsali petici, říká hospodská

Na podporu záchrany hospůdky vznikla i petice. Provozovatelka Meteoru Jana Rošková věří, že se jí podaří v činnosti pokračovat, a to i za cenu hledání nových prostor.

Veřejně se mluví o tom, že hospůdka Meteor na konci března skončí...

Na začátku roku jsem od majitele objektu obdržela výpověď z nájmu. Velice mě to zaskočilo, byla to studená sprcha. Nikdo to se mnou nekonzultoval, neměla jsem možnost například nabídnout vyšší nájem, či se o celé věci ještě pobavit. Zatím to vypadá, že od dubna už zde hospůdka nebude.

Mělo by údajně dojít k rozšíření fitcentra, které sídlí vedle, o prostory hospůdky. Mrzí mě to, protože v tomto objektu byla hospoda šedesát let. Přežila socialismus, zvládla covidovou pandemii, ale nyní to vypadá, že je s ní konec.

Na podporu Meteoru vznikla i petice. Myslíte, že může mít nějaký význam? Přece jen hospůdka je v soukromém objektu čili majitel s prostory může nakládat dle svého uvážení.

Petice vznikla na popud místních štamgastů a návštěvníků našich kulturních akcí. Je k podepsání na internetu nebo v tištěné podobě. Zatím ji podepsalo zhruba šest set lidí. Hodnotit jaké může mít petice přínosy úplně nechci. Minimálně je to pro mě dobrá motivace se snažit v mé práci pokračovat. A to například i za cenu hledání nových prostor.

Celkově je podpora lidí veliká a milá. Volají mi, píšou zprávy a také se ozvala řada kapel, které zde pravidelně hrávají, že je škoda, kdyby hospůdka skončila. Přece jen podobně velký prostor pro pořádání koncertů místních kapel různých žánrů zde dle mě bude citelně chybět.

Hospůdka má kromě pohostinské činnosti i kulturní přesah. Nenapadlo vás například kontaktovat karlovarský magistrát, aby vás vedení města nějakým způsobem podpořilo?

S vedením města jsem v kontaktu. Ostatně jim prý volala i veřejnost s žádostí, aby záchraně Meteoru město nějak pomohlo. Na magistrátu mě neodmítli, komunikují se mnou, ale zda z jednání vznikne i konkrétní výsledek, to nechci předjímat.

Pokud skutečně skončíte, budete se snažit hledat nové prostory a pokračovat v činnosti?

Určitě bych chtěla. Meteor provozuji od roku 2016 a mám k této práci vztah. Nechtěla bych tedy roky práce jen tak zahodit. O nové prostory se zajímám, chodí mi i různé tipy od lidí a přátel. Chtěla bych se držet Tuhnic. Není vůbec jednoduché vhodný prostor najít. Určitě to nevzdávám a aktivně se snažím. Pokud bude v tomto směru nějaká novinka, zveřejním ji na Facebooku a lidi se o tom dozvědí.

Do jaké míry věříte, že se třeba situace změní, a Meteor zůstane zde?

Osobně si spíše myslím, že budu muset začít v jiných prostorech. Co by mi ale hodně pomohlo, kdybych dostala od majitele objektu více času, a hospůdka zde mohla fungovat ještě několik dalších měsíců. Aby mi, jak se říká, trochu počkali. Měla bych více klidu a času najít jiný prostor, upravit ho a nedělat vše v takovém stresu a spěchu. Věřím, že aspoň v tomto by se mohlo podařit najít s majitelem nějaký kompromis.