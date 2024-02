Ceny za zájmové kroužky rostou, rodiče ale během roku většinou doplácet nemusí

Ašské Sluníčko aktuálně nabízí přibližně sedm desítek aktivit buď ve formě nejrůznějších klubů, kde se hradí jednorázové vstupy, či pravidelných kroužků, které účastníci platí předem. „Ačkoli se ceny během roku zvýšily, ve školním roce rodiče na kroužky nedoplácejí. Máme už hotovou kalkulaci z léta, takže stanovená úplata za kroužek zůstává neměnná,“ uvedla Holečková.

Nejdražší aktivitou je ve Sluníčku keramika, kde se platí kolem 1 500 korun ročně. K dispozici jsou ale i kroužky zdarma, nebo s minimálními poplatky v řádu stokorun. „Chceme, aby tyto aktivity byly dostupné co největšímu počtu zájemců,“ podotkla Eva Holečková.

Hledá i jiné cesty, jak pomoci rodičům snížit částky, které vynakládají z rodinných rozpočtů za volnočasové aktivity dětí. „Upozorňujeme na stránky darujemekrouzky. cz, systém Corrency, kterým bylo možné uhradit část nákladů, a hledáme další partnery a granty, aby cena kroužků nebyla pro rodiny limitující,“ doplnila.

K nejdražším patří sebeobrana

Více než stovku kroužků pro děti i dospělé nabízí v letošním roce Dům dětí a mládeže v Karlových Varech. K nejlevnějším patří Mladý strážník, za který účastník zaplatí rovných sto korun. „Je to vlastně pouze administrativní poplatek, protože kroužek je financovaný za pomoci Městské policie Karlovy Vary,“ konstatovala ředitelka domu dětí Dana Kohlíková.

Obvyklé ceny v Karlových Varech začínají na 240 korunách ročně za aktivity, které se konají na školách. K nejdražším patří kroužek Laser Game, za který zájemci zaplatí bezmála šest tisíc korun. „To je ale výjimka. Z běžných kroužků pro děti je nejdražší keramika, sebeobrana a Ju-jitsu, stojí shodně 2 500 korun. Na 6,5 tisíce korun vyjde keramika pro dospělé,“ řekla Kohlíková.

Doplnila, že karlovarský dům dětí během roku ceny nemění. „Jakmile určíme cenu, tak platí a nechceme doplácet případné ztráty. Řešíme je tak, že v následujícím roce cenu prodělečného kroužku zvedneme. To je třeba případ keramiky s energeticky náročným výpalem výrobků. Obecně se snažíme ceny držet co nejníže, aby kroužky byly co nejdostupnější,“ dodala ředitelka.

Sova musela mírně zdražit

Také sokolovský dům dětí a mládeže radikální zdražení mimoškolních aktivit neplánuje. Děti zde za kroužek platí od 260 korun do tisícikoruny. Tolik zaplatí děti za keramický kroužek. Dospělí však hradí plnou cenu, tedy 3 950 korun za rok. „Ceny kroužků rostou, ale pomalu. Máme významnou podporu zřizovatele a díky tomu nemusíme razantně zdražovat,“ doplnila ředitelka domu dětí Iva Ondrejková.

O něco dražší kroužky oproti loňsku nabízí Dům dětí a mládeže Sova v Chebu. Podle ředitele Miloslava Šverdíka je důvodem změna financování středisek volného času. Například to, že na děti, které navštěvují víc aktivit, pobírá dům dětí jen jeden příspěvek. Ceny kroužků se zde pohybují od 300 korun do 3,5 tisíce. Nejvíc se platí za keramiku pro dospělé, pro děti je nejdražší kroužek plavání za 3 200 korun.