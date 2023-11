Keramická a sklářská škola se podělí o ateliéry se západočeskou univerzitou

„S tímto termínem pracujeme, záležet ale bude na tom, jestli se neposune termín rekonstrukce a dostavby školy,“ řekla Šlechtová. Právě oprava budovy v Rybářích odstartovala myšlenku spolupráce se ZČU. „Byla by škoda zůstat jen u středoškolského vzdělání. Naše sklářské ateliéry mohou využít rovněž vysokoškoláci,“ uvedla ředitelka před podpisem memoranda.

Nové a neotřelé impulsy

Plzeňská fakulta umění a designu je největší uměleckou školou v republice, obor sklářského designu však v její nabídce chybí. „Přitom jde o disciplínu, která je součástí naší národní identity. Chceme vytvořit studijní program ukotvený v řemeslné tradici, který zároveň přinese nová estetická i technologická řešení,“ zdůraznil děkan fakulty Vojtěch Aubrecht.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara si zakládá na tom, že pečuje o kulturní dědictví, historii a národní tradice. „Každá umělecká disciplína ovšem potřebuje vedle péče o tradiční know-how také nové a neotřelé impulsy,“ podotkl Aubrecht. Právě ty by mělo přinést pracoviště fakulty v Karlových Varech.

Rekonstrukce začne za rok

Podle sklářského designéra Petra Larvy navíc může mít vysokoškolský projekt i přeshraniční dosah. „Podobný obor bude magnetem pro Němce, Rakušany i další národy,“ konstatoval Larva. „Průzkum zájmu o studium jsme si sice ještě nedělali, ale předpokládám, že nebude problém obor naplnit,“ doplnil Vojtěch Aubrecht.

Rekonstrukce a dostavba Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské začne na konci příštího roku. Jde o jeden ze strategických projektů Fondu spravedlivé transformace, většinu nákladů tak pokryje dotace Evropské unie. Cena rekonstrukce by neměla překročit 1,5 miliardy korun. Kraj na realizaci ze svého rozpočtu vyčlení 400 milionů.

Škola se zapsala do historie

Projekt zahrnuje demolici objektu ze 60. let a obytné budovy pro učitele. Dále rekonstrukci a obnovu historické části, na níž naváže nová budova včetně komunikací, venkovních ploch, zeleně a oplocení. Budoucí podoba nové části školy je dílem architektonického studia Petr Hájek Architekti. Ve finální podobě téměř obkrouží historickou budovu keramické školy.

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská rostla do současné podoby desítky let. Historická budova byla postavena mezi lety 1923 a 1924. Přístavba, v níž se nyní žáci učí a která půjde v rámci rekonstrukce rovněž k zemi, vyrostla na přelomu 50. a 60. let. Poslední stavby v areálu, tělocvična a další drobné přístavby, jsou pak z let sedmdesátých.