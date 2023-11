Do finále dějepisné soutěže chtělo 300 gymnázií, titul putoval do Brna

„Letošní 31. ročník soutěže s podtitulem Od Postupimi po Helsinky byl zaměřený na období evropských dějin od roku 1945 až 1975,“ uvedl hlavní organizátor soutěže, pedagog chebského gymnázia Miroslav Stulák. Doplnil, že finále vždy předcházejí oblastní kola, která probíhají ve všech 22 krajích napříč oběma republikami.

„V krajských kolech se utkaly tři stovky českých a slovenských gymnázií. Do Chebu postoupilo 75 nejlepších tříčlenných týmů,“ upřesnil Stulák. Do přípravy soutěžních otázek se zapojuje řada předních historiků z obou zemí. Letos to byl například Jan Rychlík z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Roman Holec z bratislavské Univerzity Komenského nebo Petr Blažek z Muzea paměti XX. století.

Ojedinělé je i to, že podstatnou část zabezpečení celé soutěže zajišťují sami studenti, případně absolventi chebského gymnázia. Vítězové mají šanci získat hodnotné ceny. Ale ani ostatní neodjíždějí z Chebu s prázdnou. Pořadatelé jim věnují hodnotné knihy o historii. Od roku 2010 již takto rozdali publikace v hodnotě 11 milionů korun.