Na porcelánu baví Šárku Schmelzerovou jeho čistota, křehkost i ušlechtilost

Porcelán ji provází od útlého dětství a postupně se stala výroba dekorativního porcelánu i její profesí. Aktuálně ve své dílně pracuje na celé řadě zakázek a věří, že výrobu bude i nadále rozšiřovat. „Jak si jednou s porcelánem začnete, už vás nepustí,“ komentuje skromná designérka.

Sešli jsme se ve vaší dílně ve Štědré. K té asi vedla delší cesta. Kdy jste se začala zajímat o porcelán?

Porcelán mě začal zajímat v podstatě hned v mládí. Bavilo mě například sbírat střepy porcelánu po polích, zajímala jsem se o jeho historii. Už od dětských let jsem také malovala, kreslila a modelovala. Když jsem se později rozhodovala, kde budu studovat, vybrala jsem si karlovarskou Střední průmyslovou školu keramickou.

Zde jsem se věnovala oboru výtvarné zpracování porcelánu a keramiky – zdobení. Později jsem vystudovala Fakultu užitého umění a designu v Ústí nad Labem, ateliér Design keramiky. Naučila jsem se vše o výrobě porcelánu a cestě od návrhu až k finálnímu produktu. Spojila jsem s porcelánem nejen svůj volný čas, ale i profesní život.

Čím si vás porcelán tak získal?

Na porcelánu mě baví jeho čistota, křehkost i ušlechtilost. Zároveň je to solidní materiál s velmi pestrou a bohatou historií. Práce s ním není pro každého. Vyžaduje zručnost a trpělivost. Také člověka učí se nevzdávat, když se hned něco nepovede. Dá se říct, že porcelán mi přirostl k srdci a už mě nepustil.

Věnoval se práci s porcelánem i někdo z vaší rodiny?

Konkrétně porcelánu ne, ale v naší rodině máme a měli jsme šikovné lidi, kteří vždy tíhli k řemeslu. Čili jsem nějakou manuální zručnost určitě podědila.

Po vystudování vysoké školy jste zamířila do nějaké porcelánky, nebo jste se rovnou rozhodla pracovat ve vlastní dílně?

Nejprve jsem hledala práci v oboru. Bohužel to ale bylo v roce 2008, kdy byla ekonomická krize a porcelánky spíše bojovaly o přežití. Chvíli jsem se věnovala grafice a ilustracím. Poté mě napadlo zkusit si otevřít vlastní porcelánovou dílnu. K tomu došlo v roce 2011 a zatím jsem toho nelitovala.

Na co se konkrétně specializujete?

Vyrábím dekorativní porcelán. Například vázy, dózy, talíře a mojí specialitou jsou porcelánové šperky a obrazy. Mým posláním je tvorbou přispět krásou a harmonií do domovů zákazníků. Mé výrobky si lidé mohou prohlédnout i v karlovarské Městské galerii.

Znamená to, že vyrobíte například talíř s obrázkem, který dodá zákazník?

Jedná se spíše o moje návrhy, malby a design. Ten jsem ale samozřejmě schopná upravit dle konkrétních požadavků zákazníka. Tím pak vznikají originály a limitované kusy, které nikdo jiný, než konkrétní zájemce, nemá.

Když je člověk vlastním pánem, bývá někdy těžké udržet si disciplínu a neodkládat práci na později. Nemáte s tím problém?

Jsem celkem disciplinovaný člověk, takže problém s tím naštěstí nemám. Navíc postupně zakázek přibývalo, tak mi to ani moc neumožňovalo práci odkládat. Nechci zklamat zákazníky. Jsem ale ráda, že můžu mít vlastní režim. Jsem spíše sova, ráda pracuji po večerech a nocích, tak jsem si pracovní režim takto nastavila.

Můžete v krátkosti popsat, jak vaše výrobky vznikají?

Jedná se o výrobu tradičním litím do sádrových forem. Porcelán do nich odliji, poté se vyndá, suší, a retušuje. Potom přichází na řadu první výpal. Porcelán se takzvaně přežahne při 950 stupních Celsia. Pak pokračuji glazováním a ostrým výpalem, kdy se teplota v peci pohybuje mezi třinácti až čtrnácti sty stupni.

Vyjde i po vaší mnohaleté zkušenosti z pece někdy nepovedený kousek?

Tomu si člověk asi nevyhne nikdy. Vždy se ale snažím spíše z toho poučit a hledat, kde jsem mohla udělat chybu. Jak už jsme zmiňovala, práce s porcelánem člověka učí se nevzdávat.

Když se tento postup stále opakuje, nehrozí, že vás práce začne nudit? Jak se bráníte stereotypu?

Určitě ne, už jen tím, že si sama dělám design a přicházejí stále nové výzvy. Navíc tím, že pracuji sama na sebe, stereotyp nehrozí. Musím si výrobky sama nafotit, obstarat aktualizaci webu, komunikovat se zákazníky, připravovat kurzy, řešit účetnictví a další věci. Mám těch rolí více a nenudím se.

Zmínila jste kurzy, ty jsou určené začátečníkům, nebo pokročilým?

Oběma skupinám. Zájemci mě po předchozí domluvě mohou navštívit individuálně přímo v dílně, a já je s výrobou blíže seznámím. Mám i druhý typ kurzu, který je zaměřený na zkušenější účastníky. Tyto kurzy pořádám se svou kamarádkou v Žihli. Lidé se během kurzu naučí odlévat porcelán do forem, dozvědí se podrobnosti o jeho výrobě a další zajímavosti.

Kurzy jsou určené například pro lidi, kteří mají zkušenosti s keramikou a zajímá je i porcelán, případně už s ním pracují a chtějí si v budoucnu založit vlastní dílnu. Najdou se ovšem i nadšenci, kteří se zajímají jen pro rozšíření obzorů a kurz berou jako dobré odreagování.

Každého tvůrce potěší, když mají jeho výrobky úspěch. Získala jste už nějaké ocenění?

Ocenění zatím není tolik, ale o to víc si jich vážím. Posledním úspěchem byla hlavní cena na mezinárodním veletrhu porcelánu v německém Selbu. V červnu bych na dalším ročníku této akce měla mít vlastní výstavu. Ty se snažím pořádat pravidelně i sama, ale tato bude určitě speciální.

Na druhou stranu musím říct, že hlavní ocenění je pro mě spokojenost zákazníků a vlastně i to, že se od roku 2011 dokážu uživit vlastními výrobky. To mě skutečně těší a vážím si toho. Stejně, jako když mě někdo zkontaktuje na základě dobrých referencí od přátel a podobně.

Když jste zmínila výraz speciální, je i nějaká zakázka, která pro vás byla skutečně originální?

Takových bylo už poměrně hodně. Ale když uvedu jednu velmi originální, tak právě vyrábím porcelánové terčíky s názvy rejstříků varhan (knoflíky, které přepínají různé zvuky kláves pozn. red). Líbí se mi propojení světa porcelánu a hudby. Už jsem je dělala pro varhany v Bratislavě a pracuji na dalších, které poputují do Maďarska. Objednavatele zaujalo, že vyrábím porcelánové šperky a další drobnosti, a oslovili mě s touto nabídkou.

Zasahuje do vaší konkurenceschopnosti levný porcelán z Číny? Ten byl pro místní porcelánky velkou konkurencí, a snižoval zájem o tuzemské výrobky.

Většinou se na mě obracejí lidé, kteří chtějí podpořit tuzemské výrobce. Požadují porcelán originální, se svébytným designem čili se mě to naštěstí příliš nedotýká. Byla bych ale velice ráda, aby se tradice místního kvalitního porcelánu zachovala a místní porcelánky nezanikaly.

Najdete si ještě čas na studování historie porcelánu, sledujete výrobky konkurence a máte třeba nějaký vzor?

Historie mě zajímá stále. Mám sice hodně práce, za což jsem moc ráda, ale přečíst si nějaké zajímavé historické materiály o porcelánu mě skutečně baví. Jinak vyslovený vzor nemám, snažím se mít svůj vlastní styl a rukopis. Ale na nejrůznějších výstavách, veletrzích a dalších akcích se samozřejmě na výrobky dalších tvůrců velice ráda podívám.

Máte ve vašem oboru ještě nějaké sny?

Domnívám se, že by člověk měl vždy mít nějaký sen nebo motivaci, která ho žene dopředu. Ráda bych postupně rozšiřovala dílnu i sortiment svých výrobků a samozřejmě i okruh svých zákazníků. To se díky internetu docela dobře daří už nyní, protože moje výrobky zamířily už například do Austrálie či USA. Kdybych i nadále mohla dělat co mě baví a zároveň se tím dokázala uživit, budu velmi šťastná. Věřím, že když mě porcelán už provází tak dlouho, tak naše společná cesta bude co nejdelší.