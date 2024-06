Z deseti glóbů se povede šest. Festivalové ceny z Moseru jsou letos menší

V duchu podniku výhradně ručním způsobem. „Výroba křišťálového glóbu je náročná na čistotu skloviny. Proto jich vyrábíme i násobně více, abychom měli pro sošky na výběr z těch nejlepších,“ uvedla Barbora Vondalová, mluvčí Moseru.

Vyrobit glóbus není podle skláře Jaroslav Bíny jednoduché. „Chce to dobrou sklovinu. Pak problém není,“ řekl u sklářské pece. Vzhledem k tomu, že křišťál ani mistrům sklářům nic neodpustí, se podle něj z deseti kusů povede tak šest. Vyrobit menší skleněnou kouli, která oproti minulým letům zeštíhlela o 2,4 centimetru, není složitější. „Hodně záleží na teplotě skla. Když je teplejší, musíte ho nabrat víckrát, když je chladnější, dělá se to lépe a je v něm méně nečistot,“ popsal proces výroby Jaroslav Bína. Teplota skloviny, kterou nabírá z pece, je přitom přibližně 1 230 stupňů.

Po vychladnutí putuje glóbus do brusírny. Tam dostane definitivní tvar, který nejlépe zapadne do náruče dívky z festivalové ceny. „Snažíme se kouli opracovat co nejpřesněji. Opět ručně. Žádný přípravek zaručující dokonalou kulatost nemáme,“ řekl brusič Jaroslav Greguš. Glóbus musí perfektně sednout jak do rukou sošky, tak na středový bod, kterým je brada dívky.

Návrh podoby festivalové ceny je dílem renomovaného fotografa Tona Stana. „Nejdříve jsem si udělal nákresy, následně jsem zorganizoval focení a podle snímků pak vytvořil 3D model,“ řekl autor ceny. Křivky jí propůjčila druhá vicemiss České republiky roku 2001 Ema Černáková.

Ta si při focení užila své. Umělec totiž neváhal zavěsit ji za nohy hlavou dolů. „Během focení jsem měla opravdu svázané nohy, fotograf mě věšel hlavou dolů, válela jsem se po gymnastickém míči a někdo mě vytahoval do výšky,“ přiblížila nelehký zrod Ema Černáková. Výsledek evokuje secesi a styl art deco, tedy období vzniku kinematografie.

Chystáte se letos do Varů na filmový festival? celkem hlasů: 12 Ano 4 Ne 8 Ještě nevím 0

Křišťálový glóbus získala celá řada uznávaných tvůrců. Kromě jiných například Robert Redford, Susan Sarandon, Miloš Forman či Helen Mirren. Ta má ostatně ve festivalové znělce 48. ročníku problém dostat cenu do poličky vedle Oscara, kterého získala v roce 2006 za roli ve filmu Královna. S původní výškou 42 centimetrů se tam prostě nevešla.