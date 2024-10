Chovy decimují pytláci i predátoři, ryby na vánoční stůl přesto nezdraží

Po Americe připravují na čtvrtek 7. a na pátek 8. listopadu k výlovu rybník Regent u Chodové Plané. Jako poslední přijde na řadu rybník Betlém u Teplé, a to v sobotu 9. listopadu.

Kromě zajímavé podívané, kterou je možné zažít jen na podzim, nabídne Rybářství Mariánské Lázně ke koupi čerstvě vylovené i uzené ryby a bohaté občerstvení. „Teprve až budeme mít všechny rybníky vylovené, ukáže se, jak úspěšný letošní rok byl. Zatím to vypadá, že bude tradiční. Neočekáváme významný propad ani nárůst výnosů,“ řekl jednatel společnosti Tomáš Brabec.

Upřesnil, že v rybnících se loví převážně kapři. Jako doplněk v sítích určitě uvíznou i nějaké vedlejší druhy ryb, tedy štika, lín, amur, tolstolobik nebo bílá ryba, tedy plotice a cejn. „Všechny tyto druhy ryb mají v obsádkách rybníků nezastupitelnou funkci. Co se vyloví, nabídneme k prodeji,“ konstatoval Brabec.

Ceny letos rybáři ponechali na loňské úrovni. „Nezdražili jsme. A to přestože třeba o kapra z Ameriky je velký zájem. Dno je totiž spíš písčité, je tam málo bahna, což se odrazí na chuti. Jde o tradiční vánoční rybu, která se nikam neodváží, prodá se tady v regionu,“ uvedl. Na Americe stál kilogram kapra 115 korun, candát vyšel na 390 korun za kilogram. K mání byly i další druhy ryb.

Výlov rybníka Amerika u Františkových Lázní. (27. října 2024)

Nabízet kapra před Vánoci bude společnost přímo na svých sádkách v Plané a Krapicích. Výjimkou nebudou ani sádky Mšec. Podrobnosti rybáři včas zveřejní na svých webových stránkách.

Predátoři způsobují stále větší škody

Ačkoli společnost odhaduje, že ryb bude letos stejně jako vloni, náklady na jejich chov stále rostou. Důvodem je zvyšující se množství predátorů, ale i pytláci. V poslední době k nám přichází velké množství lidí ze zahraničí. A ti jsou zvyklí ve své domovině běžně lovit.

„Když je přistihneme, snažíme se jim vysvětlit, že u nás je to jinak. Pytlačí i řada Čechů. Paradoxně to bývají ti starší, mladí o tuhle adrenalinovou záležitost už příliš zájem nemají. Obrovské problémy nám ale dělají kormoráni, vydry nebo volavky,“ prozradil Tomáš Brabec.

Podotkl, že škody, které predátoři působí na chovných rybnících, jsou rok od roku větší. „Samozřejmě, máme nějaké nástroje, jak ryby bránit, ale přesto jsou škody veliké. Snažíme se, aby obsádky rybníků nebyly pro kormorány tak atraktivní, ale ne vždy se nám to daří. Hospodaříme na velké ploše a navíc se tu v poslední době objevují mimo kormorána velkého i další predátoři, kteří se živí rybami. Například morčák velký a také kormorán malý. Ti decimují hlavně plůdek a menší ryby,“ upřesnil.

Ptáci prý hrají s rybáři na honěnou. Jakmile je něco vyplaší na jednom místě, přeletí jen o pár kilometrů dál a tam v hostině pokračují.

„Rozumím tomu, že každý živočich se chce najíst. A chápu, že kormorán nebo vydra do přírody patří. Ale musí to být v rozumné míře. Počty těch zvířat musí být takové, aby nepůsobily významné hospodářské ztráty, které už zasahují do ekonomiky společnosti. Jinak se tu chov ryb neudrží,“ dodal Tomáš Brabec.