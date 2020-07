Strojvůdce nečetl informaci o nižší rychlosti, řekla inspekce k nehodě vlaku

Vyšetřování příčin vykolejení vlaku podle Drážní inspekce odhalilo slabinu v předávání informací.



„Informace o snížení rychlosti se ke strojvedoucímu vlaku nedostala včas, a to i přes to, že provozovatel dráhy i příslušný dopravce si splnili své povinnosti a informaci o změně rychlosti řádně a včas zveřejnili,“ uvedl v závěrečné zprávě generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera.

Strojvedoucí byl podle Kučery o snížení rychlosti v předstihu informován prostřednictvím tabletu, v němž byl na změnu parametrů tratě u Chodové Plané upozorněn. „Tuto informaci si ale nepřečetl, i když to byla jeho povinnost, a vyjel na trať,“ uvedl.

Jak inspekce ve své závěrečné zprávě uvedla, strojvedoucí při vyšetřování vypověděl, že návěstidlo na trati přehlédl.

„A právě skutečnost, že dopravce umožnil strojvedoucímu vyjet s vlakem na trať, aniž by měl jistotu, že se seznámil s důležitými změnami, považujeme za slabinu celého řešení snížení rychlosti. Zejména pokud na trati není zavedeno technické řešení, které by při pochybení strojvedoucího aktivním zásahem do řízení vlaku zabránilo překročení nejvyšší dovolené rychlosti a v konečném důsledku i vykolejení,“ uvádí zpráva.



Z vyšetřování také vyplynulo, že informování o omezení rychlosti pouze formou tzv. tabulek traťových poměrů je nedostatečné.

„Vydáváme proto řadu bezpečnostních doporučení Drážnímu úřadu, zejména aby došlo ke změně vnitřního předpisu provozovatele dráhy ve vztahu k umisťování návěstí oznamujícího změnu rychlosti na trati, aby se razantní snížení rychlosti na trati návěstilo opakovaně a aby v tzv. tabulkách traťových poměrů byly tyto zásadní změny rychlosti zvýrazněny,“ informoval generální inspektor.

Podle něj je třeba dále u dopravců zajistit, aby strojvedoucí, pokud se před jízdou jednoznačně a prokazatelně neseznámí se změnami parametrů tratě, nemohl vůbec s vlakem odjet.

Vlak jel do oblouku třikrát rychleji a vykolejil

Strojvedoucí, který vlak řídil, nyní čelí trestnímu stíhání. Chebští kriminalisté čtyřiapadesátiletého muže z Plzeňska obvinili z ohrožení z nedbalosti. Hrozí mu až osm let vězení.

Nehoda se stala 28. července. Nákladní vlak složený ze dvou tažných elektrických lokomotiv a sedmnácti vagónů pro přepravu sypkých hmot jel tehdy ve směru z Chodové Plané do železniční stanice Mariánské Lázně.



Podle policistů strojvedoucí nerespektovat drážní dopravní značení, a to se mu vymstilo při projíždění oblouku.

„V něm byla nařízena maximální průjezdní rychlost na 30 km/h, on tam vjel rychlostí 90 km/h. Začal brzdit, ale vlak vykolejil. Při nehodě byla poškozena nejen vlaková souprava, ale i železniční svršek, spodek a trakční vedení,“ uvedl krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.