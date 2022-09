Zraněný vlk nalezený u silnice nemá nic zlomeného, potřebuje operaci kyčle

„Vlk je na tom už o něco lépe, ale spíš jen polehává a odpočívá. Dostal výživu, nemá nic zlomeného,“ informoval Vladimír Tomáš Smolík, vedoucí bublavské záchranné stanice.

Vlk, kterého podle všeho srazilo auto, je podle něj mladý. „Podle zubů je letošní,“ řekl Smolík.

Ten dnes bude zjišťovat, kde by vlkovi mohli udělat speciální operaci kyčle, kterou nutně potřebuje. „Zkoušíme Prahu, Brno, Hradec Králové, ale i něco blíž. Pokud se operace povede, mohli bychom vlka po uzdravení vypustit zpět do přírody. Jinak by musel zůstat ve stanici,“ řekl Smolík.

Hned poté, co si bublavští záchranáři zraněné zvíře vyzvedli, putoval pacient na důkladné vyšetření do Veterinární ambulance Dvory.

„Tam mu byla věnována opravdu perfektní péče. Veterinář ho ošetřil a udělal mu rentgen. Po vyšetření nebylo zjištěno nic závažného. Bohužel, zatím se vlček nemůže postavit na zadní nohy. To může mít za příčinu otok, který tlačí na míchu,“ vysvětlil Smolík.

Lidé se podle Smolíka o zdravotní stav vlka zajímají. „Po celý den nám chodí zprávy s dotazem na jeho zdravotní stav. Moc děkujeme za projevenou starost. Doufejme, že ten tlak na míchu brzy odezní a vlk se bude moci vrátit do přírody. Držte mu palce,“ uzavřel Smolík, který na facebookové stránce záchranné stanice pravidelně informuje o zdravotním stavu vlčího pacienta. Lidé tu také najdou informace, jak přispět na jeho léčbu.