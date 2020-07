Na nádraží v Chebu opravili nástupiště i koleje, chybí parkovací místa

„Stavba řeší opravy kolejiště a úpravu nástupišť, která budou mít nově bezbariérový přístup a budou vybavena vodicími liniemi i varovným pásem pro nevidomé. Rekonstrukcí prošel železniční svršek, tedy více než pět kilometrů kolejiště, sdělovací a zabezpečovací zařízení, proběhla také sanace mostu a oprava podchodu,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Podle jeho slov je projekt za více než 550 milionů korun spolufinancovaný Evropskou unií v rámci programu Nástroj pro propojení Evropy.

„Modernizace železničního uzlu v Chebu je významná také z pohledu mezinárodní a nákladní dopravy. Všechny práce tu probíhají za běžného provozu, dopravní obslužnost je v maximální míře zachována. Po úpravách trati se rychlost vlaků projíždějících nádražím zvýší z 60 na 80 kilometrů za hodinu,“ řekl ministr dopravy Karel Havlíček.

Ten doprovázel premiéra Andreje Babiše, který před týdnem přijel do Chebu na krátkou návštěvu, aby se na vlastní oči přesvědčil, jak práce postupují.

„Pro nás to bylo obrovské překvapení, že v pátek odpoledne do Chebu dorazil ministr i premiér. Na radnici oficiální cestou žádná informace o chystané návštěvě nedorazila. Mrzí mě, že jsme neměli možnost se s předsedou vlády setkat a informovat jej, jak jsme z pohledu města s rekonstrukcí spokojeni nebo že se nám velmi dobře spolupracovalo se Správou železnic,“ posteskl si chebský starosta Antonín Jalovec.



Chebští chtěli premiéra informovat například o tom, že město v oblasti kolem nádraží pociťuje akutní nedostatek parkovacích míst. Nová by přitom mohla vzniknout už v rámci chystané rekonstrukce nádražní budovy.

„Přivítali bychom vybudování menšího parkoviště na místě celnice a pak ještě většího parkoviště v Hračkářské ulici. Pokud by zde Správa železnic na svých pozemcích vybudovala parkoviště, město by je pak mohlo převzít do své správy,“ uvedl Jalovec s tím, že v takovém případě by mohla vzniknout přibližně stovka nových parkovacích míst.

U vlakového nádraží, ke kterému přiléhá autobusový terminál, už jedno parkoviště je. Jenže kromě cestujících jej využívají zejména obyvatelé sousedních věžových domů, což jeho kapacitu snižuje. Zaparkovat v okolí nádraží tak někdy bývá komplikované.

Město přitom v okolí žádné vhodné plochy pro vybudování parkovišť nemá. Na projednávání záměru je nejvyšší čas. Celková rekonstrukce výpravní budovy chebského nádraží, která je kulturní památkou, začne už příští rok.

„Chebské nádraží je příkladem moderní železniční budovy postavené v letech 1958 až 1962 podle návrhu architekta Josefa Dandy, který se v poválečném Československu na dopravní stavby specializoval. Jeho stěžejními pracemi se v 50. letech staly novostavby nádražních budov v Chebu, Klatovech či Pardubicích,“ uvedl před časem památkář Jakub Chaloupka.

Hlavní devizou funkcionalistické stavby, postavené místo vybombardovaných secesních budov starého nádraží, je podle jeho slov fakt, že je ovlivněna stylem Brusel.

„Spolu s velkorysým řešením prostoru před nádražím, který je ovšem oproti původní koncepci již značně pozměněný mimo jiné také výstavbou autobusového terminálu, lze označit celé území za komunikační uzel města,“ doplnil Chaloupka.