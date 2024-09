Pupp nabízí modernizaci Alžbětiných lázní, Hilton chce navíc postavit hotel

Diametrálně odlišné vize toho, jak by do budoucna mohly fungovat Alžbětiny lázně v Karlových Varech, představili v úterý zastupitelům dva zájemci o historickou budovu v centru města. Hilton předpokládá vznik lázeňského hotelu se 160 pokoji, Grandhotel Pupp chce zachovat ryze lázeňskou budovu. Na jednom se ovšem shodli. Vzhledem k výši investice, která by měla přesáhnout miliardu, je pro oba výhodnější od města objekt odkoupit.