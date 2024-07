Výuka na čerstvém vzduchu. Školy v Mariánských Lázních dostanou venkovní třídy

Jedna pro Základní školu Jih, druhá pro školu v Úšovicích. Tamní radnice chce navázat na celosvětový boom venkovních učeben. Od projektu si slibuje, že díky novému přístupu ke vzdělávání bude výuka na mariánskolázeňských školách atraktivnější.

„Ve vhodném počasí by děti nemusely sedět v místnostech, ale díky venkovním učebnám by se mohly učit na čerstvém vzduchu. Myslím, že takových dnů je u nás poměrně hodně,“ předestřel návrh starosta Mariánských Lázní Martin Hurajčík.

Podle jeho slov by v takovém prostoru nemělo chybět nic z vybavení běžné třídy. „V učebně budou lavice, židle a další vymoženosti, a to včetně interaktivní techniky. Měla by to být běžná třída, která ale nebude mít kolem zdi. Samozřejmě bude krytá, takže se zde bude možné učit i v dešti,“ popsal.

V současné době radnice chystá návrhy, jak by učebny měly vypadat. Vznikají různé plány a vizualizace, při jejichž tvorbě architekti spolupracují se školami. „Chceme učebny usadit do venkovního prostředí poblíž škol a potřebujeme vědět, kde by školy chtěly takovou učebnu mít a jak by podle nich měla vypadat,“ vysvětlil starosta Hurajčík.

Školy už by mohly mít nové učebny k dispozici v příštím kalendářním roce. Co se týče třetí mariánskolázeňské základní školy v Hamrníkách, podle starosty už má tato škola pro výuku vlastní venkovní prostory. „Kolik to bude stát? To zatím nevíme. Studie, která se zpracovává, by měla ukázat, jaká bude finanční náročnost projektu s ohledem na různé varianty,“ dodal starosta Hurajčík.