Vánoční trhy v Chebu ušetří na osvětlení, kluziště a ruské kolo však budou

Podle chebského místostarosty Michala Pospíšila by v Chebu neměla chybět ani loňská atrakce, ruské kolo. „Chtěli bychom ten fenomén zachovat. Ale budeme od provozovatele požadovat veškeré revize a technické zprávy. Jde nám o to, aby kolo fungovalo bez problémů. To nám lidé hodně připomínají, protože vloni asi jednou či dvakrát s tím potíže byly,“ uvedl Pospíšil.

Ten také vyloučil, že by radnice v souvislosti s cenami energií trhy nějak omezovala. „Jsou to jedny z nejhezčích trhů v regionu a mají tradici. Chtěli bychom v této komplikované době dopřát lidem alespoň na Vánoce nějakou radost,“ vysvětlil Pospíšil.

Nicméně omezení ve městě budou. „Co se týče úspor, tak všude kromě náměstí a pěší zóny budeme slavnostní osvětlení redukovat. Náměstí jako takové ale chceme zachovat. Samozřejmě jsme to také řešili, hlavně v souvislosti s cenami elektřiny. Ale uvědomili jsme si, že právě nasvícení dává tomu prostoru tu pravou slavnostní atmosféru,“ doplnil starosta Jan Vrba.

Na rozdíl od loňského roku podle něj na náměstí nebude otevřené ohniště, kde se lidé mohli ohřát. „Jednak z důvodu požární ochrany a navíc jsme vloni zjistili, že se tam na noc stahují lidé, kteří by tam být neměli,“ dodal starosta.

Strom z vlastních zdrojů

Jasno už mají Chebští i ohledně vánočního stromu. Ten letos budou mít z vlastních zdrojů. Mohutný smrk roste nedaleko Amerického mostu poblíž nedávno zbořeného panelového domu v Kamenné ulici.

„Je to takový zbytečný solitér. Proto jsme se rozhodli, že ho pokácíme a využijeme. Na náměstí bude převezen 21. listopadu přes Kamennou ulici,“ naznačil Pospíšil.

Mluvčí radnice Simona Liptáková poté informovala o změnách v letošním kulturním programu trhů. „Máme nového provozovatele a dohodli jsme se, že program by měl být lákavý pro všechny věkové kategorie. Tomu bude odpovídat i skladba účinkujících. Uskuteční se i tradiční školní soutěž o nejkrásnější vánoční výzdobu venkovních květináčů, ale bude mít trochu jinou koncepci. Ocenění získají všechny děti, které se na zdobení budou podílet,“ upřesnila Liptáková.

Trhy zahájí v neděli 26. listopadu v 17 hodin, kdy se rozsvítí vánoční strom, a potrvají do 26. prosince. „Samotné kluziště bude v provozu až do neděle 2. ledna, a to hlavně kvůli dětem, aby jej mohly po dobu prázdnin využívat. Program trhů bude k dispozici na webových stránkách chebskevanoce.cz,“ dodala.