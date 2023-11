Chebský vánoční strom sice není z lesa, ale na náměstí přijel z Lesní ulice

16:30

Chebské náměstí Krále Jiřího z Poděbrad už zdobí vánoční strom. Pochází z Lesní ulice na sídlišti Skalka, kde vyrostl v těsném sousedství panelového domu. Rozrostl se tak, že začal překážet. Lidé si stěžovali, že jim stíní do oken a pokud by při větším větru padl, mohl by způsobit velké škody. Proto bylo rozhodnuto, že půjde k zemi.