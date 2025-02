Místo silnice cesta krajinou, nová turistická trasa spojuje Valeč s Chyší

„Zdejší příroda je sice krásná, ale průchodnost krajiny není nejlepší. Tuto situaci se snažíme postupně zlepšovat. Nyní pilně pracujeme na nové trase. Ta bude dlouhá přibližně deset kilometrů, a z Valče povede přes Jeřeň, Nahořečice, Jizerský vrch až do Chyše. Návštěvníky provede krásnými místy. Vítají ji i občané Nahořečic, kterým nabídne bezpečné pěší spojení do Valče. Doposud museli chodit po silnici,“ potvrdila Markéta Petrová, spoluzakladatelka Klubu českých turistů – barokní Valeč.

Vznik nové trasy finančně podpořil Karlovarský kraj. „Tentokrát jsme při odstraňování náletových dřevin potřebovali na některých místech použít těžkou techniku. Příspěvek kraje ve výši devadesát tisíc korun nám tedy výrazně pomohl,“ dodala spoluzakladatelka s tím, že v Chyši se trasa napojí na další rozcestník.

Důležitá jsou jednání s majiteli pozemků

Podle ní je na zřízení nových turistických tras vždy nejobtížnější získání povolení od majitelů pozemků. „Základ je vymyslet smysluplnou trasu, ale poté musíme nahlédnout do katastru, a kontaktovat majitele dotčených pozemků s žádostí o povolení. Ti zatím vždy vyšli vstříc,“ podotkla Petrová.

Členové barokní Valče před třemi roky stáli také za vznikem první místní vyznačené turistické trasy, která vede do nedalekých Mlýnců. Valeč se tak historicky poprvé připojila do sítě míst, kudy tyto trasy vedou.

Klub Českých turistů – barokní Valeč se částečně podílí i na další plánované trase. „Ta by měla vést z Valče do Podbořan. Pracují na ní ale hlavně turisté z organizací v Ústeckém kraji a Společenstvo pro památky Podbořanska. Ozval se nám také starosta z nedalekých Verušiček, že i tam by se mohla nějaká trasa vyznačit,“ podotkla spoluzakladatelka. „Máme ale každý zaměstnání, rodiny a další povinnosti. Aktivity se tak odvíjejí podle volného času,“ doplnila.

Umisťování značek má svá přesná pravidla

Barokní Valeč má přibližně dvacet členů a několik desítek podporovatelů. „Nejaktivnější jsou zhruba tři nebo čtyři členové. Novou trasu do Chyše jsme vyznačovaly s dvěma kolegyněmi,“ přiblížila Petrová s tím, že dlouhodobým problémem je nedostatek nových dobrovolných značkařů.

„Spolupracujeme s Klubem českých turistů, oblast Karlovarský kraj. Společně jsme pořádali například teoretické školení nových značkařů. Prezentujeme se také na nejrůznějších kulturních akcích, což by mohlo zájemce přilákat. Pro umisťování značek a rozcestníků platí řada přesných pravidel, a není to tedy jednoduchá činnost, kterou může zastat každý,“ vysvětlila Markéta Petrová.

Klub českých turistů – barokní Valeč vznikl v roce 2020. Kromě vyznačování nových turistických tras pořádá také řadu akcí pro veřejnost, které mají za cíl návštěvníkům ukázat krásy Valče a okolí.

V letošním roce je v plánu například Velikonoční špacír nebo pravidelná zářijová akce Pochod barokní krajinou Valče. Ta láká stále více lidí z mnoha končin regionu. „Velice nás těší, že je o podobné akce zájem. Kolikrát jsme překvapeni, z jaké dálky na ně lidé přijedou,“ uzavřela spoluzakladatelka.