V Karlových Varech dosáhl Babiš ještě lepšího výsledku než celorepublikově

  21:06
Vítězem voleb do Poslanecké sněmovny 2025 v Karlových Varech se stalo ANO. Hnutí Andreje Babiše zde získalo 36 procent hlasů, což je ještě o dvě procenta lepší než jeho celorepublikový výsledek. Další dvě příčky patří SPOLU a STAN, na čtvrtém místě je SPD.
Záběr na karlovarskou kolonádu (8. července 2025)
Kolonáda v Karlových Varech | foto: Anna Kristová, MAFRA

V Karlových Varech jsou už sečteny všechny hlasy voličů. Volební účast zde dosáhla 60,71 procent. V samotném krajském městě získalo ANO 36,26 procenta hlasů, SPOLU 19,44 procenta a STAN 14,32 procenta. Oproti celorepublikovému výsledku, kde na čtvrté příčce skončili Piráti a na čtvrté SPD, v Karlových Varech je jejich pořadí opačné.

Volební výsledky v Karlových Varech
Strana/hnutí/koaliceVýsledek v procentechPočet hlasů
ANO36,267 539
SPOLU19,444 042
STAN14,322 978
SPD9,632 003
Piráti7,481 557
AUTO6,141 278
Stačilo!3,76782

Jak se volilo na Karlovarsku?

V karlovarském okrese, kam patří třeba Jáchymov, Nejdek, Ostrov, Bečov nad Teplou či Boží Dar, je náskok vedoucího ANO ještě výraznější. Oproti Karlovým Varům zde hůře dopadli Piráti, které dokonce přeskočili i Motoristé. Naopak koalice Stačilo, složená z komunistů, sociálních demokratů a dalších stran, dopadla stejně jako v celorepublikových číslech – pod pětiprocentní hranicí pro vstup do Parlamentu.

Volební účast byla nižší než ve zbytku republiky. V Karlových Varech 60,71 a v celém okrese 62,94 procent.

Celý Karlovarský kraj, tedy včetně Sokolovska a Chebska, má ve Sněmovně v současnosti 5 poslanců, z toho 2 za ANO, jednoho za SPD, jednoho za ODS a jednoho za STAN.

