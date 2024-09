Ve svém útulku v Sokolově pomohla už stovkám koček s nelehkým osudem

Teď navíc shání peníze na speciální mléko pro kočičí mimina. Desítka hladových koťat, která kdosi vyhodil do popelnice v Sokolově, odnesl v krabici na staveniště v Chebu nebo pohodil do lesa v Kynšperku, toho něco vypije.

„Několik čerstvě narozených koťat našel v popelnici na sokolovském sídlišti Michal člověk, který předpokládal, že jako šelmy budou žrát maso. Myslel to dobře, jenže když večer zjistil, že koťata stále nejí, a naopak pláčou hlady, začal pro ně konečně shánět pomoc. Zoufalá koťata jsme převzali po desáté večer,“ popisuje jeden z případů Anna Křehlíková, která se o útulek ve svém volném čase stará.

Dnes už jsou mimina v dočasné péči u jedné z dobrovolnic. Ty útulku pomáhají s tím, co by už Anna Křehlíková neměla z časových důvodů šanci zvládnout. Třeba právě vypiplat koťata odkázaná na mléko a celodenní péči. Podobně se do péče sokolovského útulku dostala i chlupatá kulička, kterou úplnou náhodou našel v lesíku u zastávky řidič autobusu.

„Myslel si, že je kotě mrtvé, kolem létaly spousty much. Když se podíval pořádně, zjistil, že žije. Když se k nám mrně dostalo, bylo plné muších larev a neustále plakalo. Larvy mělo na hlavě, na zádech, na ocásku i na stehnech. Okamžitě a s velkou chutí vypilo teplé mléko ze stříkačky, pomohla jsem mu s vyprázdněním a začala vyčesávat larvy z kožíšku. A že jich bylo! “ přidává další z příběhů Křehlíková a doplňuje, že zhruba dvoudenní kotě mělo obrovské štěstí. Bez pomoci by nemělo šanci přežít.

Velmi pomáhá nová dezinfekční lampa

Podobných příběhů může Anna Křehlíková nabídnout stovky. Vedle nalezených koček či odchycených toulavek do útulku přicházejí i zvířata zraněná či nemocná. A právě kvůli tomu útulek potřeboval speciální dezinfekční lampu. Ta čistí vzduch od choroboplodných zárodků a zabraňuje přenosu některých nemocí.

„Potřebovali jsme ji opravdu akutně. Ne všechno je možné ručně umýt a vydezinfikovat. Dřív jsem používala lampu, která zářila do prostoru. Jenže to místnost musela být prázdná. Dnes, kdy máme plný stav a zvířata prakticky všude, to není možné takto řešit. Museli jsme sehnat lampu, která funguje jako čistička vzduchu a UV záření z ní neproniká ven,“ vysvětluje Anna Křehlíková a dodává, že díky pomoci příznivců se ji útulku podařilo získat. „Tahle lampa je takový malý kočičí lékař, který je pořád po ruce,“ směje se.

Kočkám v nouzi se Anna Křehlíková věnuje řadu let. Rukama už jí prošly stovky zvířat. Vše dělá dobrovolně, bez nároku na odměnu, ve svém volném čase. Pomoci může každý. „Veškeré informace ráda poskytnu. Vzhledem k tomu, že bývám často se zvířaty na veterině, moc prosím, aby se případní dárci se mnou spojili telefonicky nebo sledovali informace na našich webových či facebookových stránkách. Mohlo by se stát, že v útulku narazí na zavřené dveře. Tak aby nebyli zklamaní,“ dodává.