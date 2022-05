Ukrajinští uprchlíci musejí opustit chebský azyl, stěhování se jim nelíbí

„Není to jednoduché. Lidé si tu zvykli, vytvořily se tu určité sociální vazby, vznikla komunita. S některými matkami se to plánované stěhování vyhrotilo natolik, že se postavily a se založenýma rukama nám oznámily, že se neodstěhují, ať se děje co se děje,“ přiblížil chebský místostarosta Jiří Černý, který se v pomoci uprchlíkům angažuje od samotného začátku.

Jak řekl, situaci se mu posléze podařilo uklidnit a vysvětlit. „Nakonec jsme se domluvili, nemuseli jsme přistoupit k nátlaku, i když přiznávám, že už jsem tu možnost zvažoval,“ uvedl Černý, jemuž se podařilo pro vystěhované sehnat náhradní ubytování.

„Domluvil jsem se se správou a údržbou silnic. Tady uvolnili a poskytli pro potřeby přibližně dvou desítek Ukrajinců celé jedno patro a vybavili jej nábytkem. Zbytek se přesune do Valdštejnovy ulice, kde najde zázemí v budově bývalého Telecomu. Stěhování už začalo,“ informoval Černý.

Věří, že se panelový dům podaří co nejdříve uvolnit. Už dříve naznačil, že pro potřeby Ukrajinců město uvolní devět bytů. Jenže nakonec je to jinak.

„Zaznamenali jsme situace, kdy ubytovaní beze slova byt opustili. Prostě odjeli ze dne na den, nic nehlásili, nepodepsali. Pokud by se tohle stalo u městských bytů, byl by ten prostor na dlouho blokovaný a nemohli bychom jej dál pronajímat,“ popsal Černý.

Vzhledem k tomu, že město postupuje podle občanského zákoníku, by nakonec zřejmě muselo dojít na soud. „Proto jsme se rozhodli, že byt poskytneme jen lidem, u nichž je předpoklad, že tady zůstanou. Právě nyní se jedná o pronájmu pro zdravotní sestru, která už více než rok pracuje v chebské nemocnici a za kterou teď přijela z Ukrajiny rodina. Několik bytů zřejmě poskytneme nějaké organizaci, pravděpodobně charitě, která má možnosti, jak takové problémy řešit,“ vysvětlil Černý s tím, že v Chebu je v současnosti kolem 1 200 Ukrajinců.

Město poskytuje ubytování přibližně devíti desítkám, a to v ubytovně Modrý věžák a v Dragounské, kterou ale nyní musejí opustit. Více než polovina už se přestěhovala do náhradních prostor.

Místnosti, v nichž Ukrajinci žili, nejsou podle Černého ve špatném stavu nebo vybydlené. Jsou ale zaplněny hračkami, oblečením, nádobím. „Ti lidé sem často přijeli s jedním kufrem a zřejmě využili nabídky charitativních organizací a zásobili se. Ale podle mého názoru je těch věcí někdy až moc. Když se jich ptám, prý to všechno potřebují,“ nastínil Černý.

Pro další uprchlíky už ale město nemá volné kapacity. „Už delší dobu říkáme uprchlíkům stop, nemáme pro ně ubytování. Musíme teď v první řadě vyřešit Dragounskou, protože tahle rekonstrukce za přibližně dvacet milionů korun je navázaná na rozpočet. Soutěž na zhotovitele by měla začít v květnu, do konce srpna by mělo být jasno a v září pak odstartuje samotná rekonstrukce,“ dodal Černý.