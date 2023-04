Špála a Slavíček malovali na stejném místě, porovnání jejich děl nabídne galerie

„Konfrontace dvou obrazů Špály a Slavíčka, které se v roce 1928 zrodily v těsném sousedství během jednoho odpoledne v Orlických horách, tentokrát koresponduje s hlavní výstavou galerie, věnovanou pobytům českých malířů na Korsice a v jižní Francii,“ uvedl ředitel galerie Marcel Fišer.

Oba malíři se setkali v roce 1928 v Rybné v Orlických horách. Rybná byla tehdy oblíbeným cílem malířů. Jan Špála pobýval v nedalekém Potštejně. Na návštěvu do Rybné si vzal i své malířské náčiní a spolu se Slavíčkem se vydali za motivem.

„Tím byly probíhající žně. Jejich společnou práci tehdy zachytil i na snímku neznámý fotograf. Návštěvníci galerie tak budou moci porovnat práci a styl obou slavných českých malířů. Výstava potrvá do 2. července,“ dodal Fišer.

Ve Velké galerii pak bude až do 25. června k vidění výstava Pod zimním sluncem jihu. Čeští malíři na Korsice a Francouzské Riviéře 1925 - 1931. Malá galerie zase nabídne díla Jana Uranta pod názvem Nothing but Wild Flowers, kterou mohou návštěvníci obdivovat do 2. července.

Všechny tři výstavy mají vernisáž ve středu 5. dubna od 17 hodin. Na 10. května je naplánovaná komentovaná prohlídka výstavy ve Velké galerii, křest katalogu se bude konat 31. května.