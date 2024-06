Umělá inteligence jako součást výuky. Ve Skalné učitelům ukázali, jak na to

„Cílem setkání bylo předat učitelům náměty pro práci s umělou inteligencí a digitálními technologiemi v takové formě, aby je mohli po návratu na své pracoviště začít využívat a předávat nastupující generaci,“ upřesnila ředitelka pořadatelské Základní školy Skalná Martina Turečková. Pro účastníky byly připraveny čtyři výukové bloky. První vedla lektorka Eva Nečasová.

„Ta patří mezi největší osobnosti v naší republice v oblasti práce s umělou inteligencí. Podílí se na vytváření programů pro učitele i pro děti. A i když už svou přímou lektorskou činnost značně omezila, rozhodla se do Skalné zavítat a předat část svých zkušeností přítomným pedagogům. Zároveň pro nás vedla i jeden ze tří workshopů. To, že se podařilo ji pro Skalnou získat, je pro nás skutečně husarský kousek,“ kvitovala ředitelka Turečková.

Dalšími lektory byli učitelé skalenské školy Jana Brettlová a Jiří Mesner. Svůj blok věnovali robotice, předvedli a vyzkoušeli přímo s účastníky dva experimenty. Jeden byl zaměřený na propojení informatiky s fyzikou. Šlo o měření tepla za pomoci robotů. Druhý prověřil logické myšlení, a to při ovládání pohybu robota pomocí barevných proužků.

Třetím blokem provázela přítomné Eliška Petrová, učitelka z MŠ a ZŠ Libá, která je zároveň pravidelnou návštěvnicí vzdělávacího digicentra. To už třetím rokem funguje na skalenské škole a seznamuje učitele s moderními technologiemi.

„Aby se děti dostaly k dalšímu kroku, musí splnit zadané úkoly. To je princip této únikové hry. Záleží přitom jen na nich, zda budou pracovat samostatně, nebo ve dvojicích. V podstatě si hrají, ale přitom, aniž by si to uvědomily, se učí,“ vysvětlila ředitelka Turečková.

Udržet krok s digitalizací je těžké

Podle jejích slov byl workshop pro pedagogy prestižní akcí. A to nejen tím, že se tu sešli učitelé z různých koutů republiky, ale i obsazením lektorů, z nichž se mnozí řadí mezi úplné špičky ve svém oboru. „Účastníci od nich dostali informace o umělé inteligenci, o tom, jak ji využít při vytváření příprav nebo v samotné výuce. Navíc si odnesli balíček námětů a spoustu inspirace pro svoji práci v hodinách. Dozvěděli se rovněž, kde všude, v jakých částech života, se už nyní umělá inteligence objevuje. A mnohým z nás to přitom vůbec nedochází,“ podotkla s tím, že digitalizace je navíc obor, který se překotně vyvíjí. Udržet krok s novými poznatky je proto velmi těžké.

„Ale snažíme se. Vzhledem k tomu, jak rychle jde vývoj dopředu, máme před sebou další výzvy. Pokračujeme v našem digicentru, kam učitelé chodí proto, aby se s technologiemi seznámili, aby si je osahali a aby věděli, jak je do výuky efektivně zařadit. V současnosti je sice trochu problém s financováním, ale i s tím se popereme. Chceme pokračovat i ve workshopech. Další podobnou akci bychom chtěli pořádat v září. Tentokrát se plánujeme zaměřit na vesmír,“ doplnila ředitelka Turečková.