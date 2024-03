Vybydlený dům hrůzy zmizí z mapy Chodova, radnice nechá objekt zdemolovat

„Ve spolupráci se sociálním odborem jsme těmto rodinám zajistili náhradní ubytování na nedalekém Železném dvoře,“ uvedl Patrik Pizinger, starosta Chodova.

Podobný typ ubytování už město nikdy nabízet nechce. „Do 21. století nepatří. Navíc je provozně nákladné. V tomto ohledu to bylo nejdražší ubytování. A rekonstrukce by neměla smysl,“ vysvětlil.

V lokalitě Pod Železným dvorem před nedávnem stály objekty dva. Jeden už je prakticky pryč, na demolici čeká druhý z nich. Dům by měl jít k zemi v dubnu či květnu. Náklady na zboření radnice odhaduje na stovky tisíc korun. Město tím chce zamezit problémům, jež by nastaly, kdy by si objekt vyhlédli bezdomovci. V jeho sousedství navíc vede horkovod do města.

Ústřední topení v Železném dvoře

První dům v této lokalitě stál od roku 1996 a nabízel 12 menších bytů. V roce 2002 byl pak zkolaudovaný druhý objekt ubytovny s osmi o něco většími byty. „Lidé, kteří je obývali, byli nepřizpůsobiví,“ posteskl si starosta. Část z nich podle něj Chodov opustila úplně. Po demolici ubude také jedno bezpečnostní riziko spojené s přecházením přes frekventovanou silnici.

Navíc se posune cedule označující začátek města blíže k další zástavbě. O tom ale bude radnice ještě jednat s policií. S lokalitou Železný dvůr s nižším standardem bydlení ve zděných domech má do budoucna radnice plány, které tady kvalitu života zlepší. „Lokální topidla nahradí napojení objektů na centrální zásobování teplem,“ naznačil chodovský starosta.