Půjčovny lodí jsou se sezonou spokojené, vody v řece Ohři bylo dost

Letos sice podle Pražáka lidé k moři odjížděli v daleko větší míře, na Ohři jich ale i tak zavítalo více než loni. Vodáky lákalo přes léto počasí i relativní dostatek vody v řece. „Díky přízni počasí bych to odhadl na pětiprocentní nárůst návštěvnosti v naší půjčovně,“ doplnil její majitel.

Podobné zkušenosti má i Jan Leština, majitel stejnojmenné půjčovny v Lokti. „Uplynulá sezona byla z posledních čtyř asi nejlepší. I když ne tak dobrá, jako před covidem,“ potvrdil. Vedle počasí, které až na pár dní vodákům přálo, vidí za úspěšnou sezonou i relativní dostatek vody v Ohři.

Návyky klientely se mění

„Na to, že se očekávalo suché léto a další katastrofy, to nakonec dopadlo skoro obráceně. Voda byla ve Vltavě i v Ohři. Ale třeba Sázava byla skoro na suchu,“ podotkl Leština. „Vody v Ohři sice bylo méně, než jindy, ale ne kriticky málo. Na druhou stranu je podobná situace bezpečnější pro ty, kteří jedou na vodu třeba jen jednou ročně,“ doplnil jej Pražák.

Určitou změnu v chování klientů půjčoven ovšem Jan Leština pozoruje. „V posledních letech to vypadá tak, že vrchol sezony je už někdy v červnu. A pak zájem upadá,“ vysvětlil. Nejvíc je to podle něj vidět na dvou červencových svátcích. „Dříve jsme při nich skoro neměli co půjčovat. Teď nám v těchto dnech hodně lodí zbývá,“ poznamenal Leština.

Požáry zkomplikovaly sezonu

Právě období červencových svátků bylo letos pro provozovatele vodáckého tábořiště v Lokti obzvlášť složité. Jen pár dní před nimi, konkrétně v noci z 30. června na 1. července, zde totiž shořel objekt občerstvení. Prakticky ve stejné době, kdy hasiči zasahovali v Lokti, shořela ve Velichově Avia přestavěná na prodejní kiosek.

„V Lokti byla příčinou požáru technická závada. V tu dobu tam bylo pár vodáků, kteří se snažili oheň uhasit, ale hořelo vevnitř, takže se k ohnisku dostali až přivolaní hasiči,“ popsal Jan Leština zřejmě největší komplikaci letošní vodácké sezony.

Ohři zamknou až v říjnu

Do týdne se v tábořišti podařilo zajistit náhradní prostory pro stánek s občerstvením. Na ten původní se mohou vodáci těšit v příštím roce. „Opravujeme ho,“ potvrdil Leština s tím, že do jara by měl být hotový.

I když největší nápor vodáků na Ohři s koncem prázdnin a s ochlazením odezněl, sezona jako taková ještě nekončí. Definitivní tečku za ní udělá až tradiční zamykání řeky. „To se uskuteční 7. října,“ upozornil Bohumil Pražák. Ani pak ale Ohře neosiří docela. Vodáci se na ni vrátí minimálně na Štědrý den, kdy se vydají na tradiční vánoční jízdu.