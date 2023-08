Vrch Háj v Aši nabízí nové trailové tratě zdatným i začínajícím cyklistům

„Nové traily jsem vytrasoval já, protože prostředí tady dobře znám. Na ašském kopci jsem doslova vyrůstal,“ uvedl Adam Stašek, který je pořadatelem zmíněného závodu a při jeho přípravě se snažil naplno využít potenciál přírodních krás v okolí vrchu Háj. Samotné traily „vymodeloval“ Johannes Fischbach, který bydlí v německém Rehau.

Jízda nejen po trase trailů

Fischbach je profesionálním stavitelem podobných tratí a známým cyklistickým závodníkem. „Hodně často nám zde na vrchu Háj pomáhal a upravoval povrch se svým bagrem. Odvedl opět skvělou práci,“ konstatoval Adam Stašek. To nakonec budou moci posoudit všichni, kteří se v sobotu postaví na start. Na své si přijdou i diváci.

„Akce je součástí série závodů PAL CUP. Vše připravujeme ve spolupráci s Ondřejem Paurem, kterému všichni říkají Lampík. Je ikonou cyklistického světa a především horských kol,“ vysvětluje další z pořadatelů Adam Marek. Dodal, že závod povede účastníky nejen po trase trailů, ale okruh využívá i přilehlé stezky v lesích a také kopcovitý terén u místních sjezdovek.

Spolupráce přináší úspěch

Na parkovišti je překážka nazvaná Stěna smrti, jíž pomáhal postavit Marian Rewzcuk z Ašských lesů. „Závod se jede na šest kol, závodníky tato těžká překážka čeká šestkrát. Když se to někomu nepovede, bude penalizován prodloužením trasy. Obtížnější prvky mají objížďky. Vše je připraveno pro budoucí využívání méně zdatnými cyklisty,“ řekl Adam Stašek.

Tým kolem hlavního organizátora práci koordinuje s městskou společností Ašské lesy, která sportoviště ve městě spravuje. „Vnímám spolupráci s obětavými lidmi kolem cyklistického sportu jako možnost posílení turistického ruchu v našem regionu. Přicházejí s novými nápady a my jim je pomáháme realizovat,“ podotkl jednatel Ašských lesů Jiří Červenka.

Sjezdovky lze využít i v létě

Aš získala vybudováním tratě pro cyklisty velmi zajímavý prvek turistického ruchu. Ten by mohl pomoci spolu se zázemím sportovního areálu vytvořit v Aši novou tradici. A to nejen pro místní sportovce, ale i návštěvníky z odlehlejších lokalit, či dokonce z ciziny. „Každý, kdo přijede, má možnost využít přilehlý kemp a sportoviště,“ zdůraznil Jiří Červenka.

„Ve spolupráci se sportovci chceme připravit nové možnosti atraktivního vyžití v areálu. Například chystáme pro cyklisty nové tratě. Napadlo nás, že by bylo skvělé k tomu účelu využívat lyžařské sjezdovky i v létě. A to včetně vleků,“ dodal Jiří Červenka. Rovněž pořadatelé sobotního závodu mají smělé plány. Chtěli by do Aše vrátit seriál závodů poháru horských kol.