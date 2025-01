Na nejzápadnější výspu republiky se turisté dostanou pohodlnou cestou

Buduje ji Státní pozemkový úřad, dokončená má být v polovině ledna. Stavba za přibližně 10 milionů korun je většinově financována z programu pro rozvoj venkova ministerstva zemědělství.

„Už je téměř hotová, je možné ji využívat. Zpříjemní chůzi lidem i turistům. Zejména v létě jsou jich tady davy. Hodně to narostlo po televizním pořadu Stezka Českem, kterým provázel Mirek Vladyka,“ říká starosta Krásné na Ašsku Luboš Pokorný a doplňuje, že více než kilometr dlouhá cesta vede z bývalé signálky kolem obnoveného památníku obětem 1. a 2. světové války směrem k mostu Evropy.

„Pokud bylo deštivé počasí, byl dříve ten úsek v podstatě neschůdný. Teď je to jiné. Je možné tudy jít s kočárky, jet na kole. Ale co je důležité, nová cesta leží na veřejném majetku. Dříve sem lidé chodili po soukromých pozemcích a přestože majitel s tím neměl nejmenší problém, bylo třeba to do budoucna nějak vyřešit,“ vyzdvihuje starosta.

Vedle cesty je už zasazená nová alej. Tvoří ji stromy jeřábu, které mají plodit jedlé plody. Rovněž toto stromořadí vyrostlo v rámci stavby štěrkové cesty u zaniklé obce Újezd. Tu v padesátých letech minulého století komunistický režim srovnal se zemí. Při budování odvodnění se podařilo objevit zábradlí s prahem nad propustkem. Oba artefakty skončily v muzeu. Okolí zaniklé obce Újezd i osady Štítary, kde se v přibližně desetihektarové rezervaci už rok pasou divocí koně, lemuje naučná stezka.