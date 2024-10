Mateřství ji přivedlo k ovčí vlně. Byla to láska na první dotek, říká tvůrkyně

„Když se mi narodila dcera, hledala jsem cestu, jak na ni mít dostatek času a zároveň zůstat aktivní. Okamžitě jsem pochopila, že klasické zaměstnání pro mě nebude vyhovující. Zrevidovala jsem všechny své dovednosti, které bych mohla využít k rozjezdu podnikání,“ vzpomíná na své začátky rukodělnice.

„Tulouš vznikl s ideou tvořit certifikované háčkované hračky. Začala jsem opatrně. Nejdříve jsem háčkovala veselé zvířátkové polštáře, ale to na kapitál nutný k certifikaci hraček zdaleka nestačilo,“ doplnila.

Velký posun přineslo karlovarské tvůrkyni seznámení s ovčí vlnou. „Jak ráda říkám, byla to láska na první dotek. Začala jsem plést dekorativní polštáře a gigantické nadýchané deky. Mým cílem bylo zároveň fungovat udržitelně, a tedy bezezbytkově,“ podotkla. „Je to už čtvrtý rok, co se pletením živím. Moji zákazníci mi dělají radost nadšením z mých výrobků. Jako rukodělec vím, že je nedůležitější zaujmout a oslovit zákazníka přístupem a zapůsobit na něj výrobky,“ dodala tvůrkyně.

Tulouš minulý rok získal certifikát Regionální produkt Poohří. „Je to taková pomyslná třešinka na dortu pro lokání tvůrkyni,“ podotkla zakladatelka, která začala rukodělné umění předávat formou dílniček a workshopů i veřejnosti. „To je pro mě nyní nejzajímavější činnost. Nejraději pracuji s dětmi, protože ještě nemají zábrany a bloky. Dostanou zadání a tvoří úžasné výrobky, ze kterých jsou nadšené,“ popsala Kolesnyk Pitterová.

Podle ní je pro návštěvníky workshopů největším překvapením, že mají naprosto volnou ruku ve výběru barev a technik. „Tvoření se mnou je skvělé v tom, že je opravdu pro každého a baví se při něm všechny generace,“ doplnila tvůrkyně.

Workshopy také motivovaly autorku k tvorbě instruktážních videí. „Tvůrčí energii směřuji do jednoduchých video návodů na výrobu dekorací z materiálů, které máme všichni doma nebo jsou snadno dostupné a levné,“ seznámila s další aktivitou autorka. „Za mě je škoda každých rukou, které netvoří. Jakákoliv drobná práce rukama je i úžasná relaxace a psychohygiena,“ věří Štěpánka Kolesnyk Pitterová.

