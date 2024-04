Ztraceného čápa Lumíra našli po třech dnech. Při obraně hnízda spadl do komína

Po Lumírovi pátrali členové facebookové skupiny Chebští čápi. A měli úspěch. Nezraněného, ale vyčerpaného čapího samce objevili na dně nedalekého komína. Spadl do něj zřejmě při obraně hnízda.

„Začali jsme ho hledat v pondělí. Ten den ráno jsme jej na hnízdě viděli naposledy. Objížděli jsme okolí města, jestli ho někde neuvidíme, třeba pod dráty vysokého napětí. Ale nic,“ uvedla zakladatelka skupiny Monika Dohnalová, která každoročně z okna svého bytu hnízdící čápy pozoruje.

A výsledky svých sledování posílá plzeňským ornitologům. Tu také napadlo, že se zeptá v záchranné stanici. A jak se ukázalo, byla to trefa do černého. Karel Makoň z plzeňské záchranné stanice živočichů jí totiž poradil, aby začali pátrat v okolních komínech.

„Tak jsme se jeho radou řídili a skutečně čápa našli. Byl uvězněný na dně komína polikliniky, asi dvě stovky metrů od hnízda. S vyproštěním ptáka nám pomohli hasiči,“ řekla Dohnalová s tím, že zachránci zběžně ptáka prohlédli, jestli není zraněný, a pak ho hned vypustili.

„Byl v pořádku, jen zamazaný od sazí. A to se asi Milušce nelíbilo, protože ho na hnízdo vůbec nechtěla pustit. Začala s ním bojovat, teprve o chvíli později poznala, že se jí domů vrátil partner a přijala ho,“ smála se Dohnalová, která je ráda, že má celá anabáze šťastný konec. Nechybělo mnoho a hladová samice by musela hnízdo opustit. Poté by jej zřejmě obsadil jiný pár.

Čápi v Chebu hnízdí už řadu let. Bývají jedni z prvních, kteří se na domovský komín vracejí. Důvodem je, že nelétají až z Afriky. Zimu přečkávají v jižním Německu. Jména dostávají podle dne, kdy se poprvé na komíně objeví.