Cheb chce usnadnit třídění, lidem nabídne privátní nádoby na odpad

V první vlně si o vlastní nádoby na odpad mohli požádat lidé ve čtvrti Zlatý vrch. Na konci února se do projektu zapojila už více než polovina tamních domácností. Následně dostanou šanci i lidé v dalších částech města.

Jak uvedl Michal Polák, vedoucí střediska svozu odpadu společnosti Chetes, další etapa začne v dubnu.

Podrobnosti je možné najít na adrese tridimevchebu.cz, kde lidé mohou také objednat nádoby na tříděný odpad nebo tu zanechat své připomínky či reklamace.

Statistické údaje přitom říkají, že směsného odpadu se za poslední roky z Chebu vozí na skládku stále méně. V roce 2017, kdy Chetes přebral svoz odpadu od soukromé společnosti Marius Pedersen, Chebští vyprodukovali 7 148 tun směsného odpadu. O dva roky později to bylo už jen 6 630 tun.

„U směsného komunálního odpadu to množství rok od roku klesá o 200 až 300 tun. Oproti tomu rostou složky tříděného odpadu, konkrétně papíru, skla a plastů,“ potvrdil Polák s tím, že papíru se ve srovnání s rokem 2017 vytřídilo loni o 130 tun více. Skla a plastů skončilo v barevných popelnicích shodně asi o 90 tun více. Přibývá i biomasy, a to oproti roku 2017 o takřka 130 tun.

Letos chystají i červené kontejnery na olej

Pokles celkového množství odborníci zaznamenali i u objemného odpadu. Polák však upozorňuje, že v tomto případě se situace může lehce změnit. Souvisí totiž s tím, jak často lidé obměňují zařízení svých domovů.

Ještě letos chce Cheb nabídnout lidem i možnost odevzdat použitý jedlý olej. Zatím jej mohou odvézt do sběrného dvora, nově by měli mít k dispozici červené kontejnery, do nichž se tuky v uzavřených plastových lahvích dají vyhodit.

Novinky v třídění přitom podle Poláka městskou kasu nějakým zásadním způsobem nezatěžují. Zahušťování sítě sběrných míst a další vylepšení třídění se kompenzuje tím, že svoz nevytříděného odpadu a jeho následné uložení na skládku je mnohem dražší než svoz vytříděné komodity.

„Je pravda, že například za vytříděný papír nebo plast už musíme doplácet, ale i tak je to levnější. My jsme navíc hned na začátku, když jsme převzali svoz odpadů do vlastní režie, vygenerovali úsporu čtyři miliony korun za rok,“ vysvětlil Polák.

Chebská radnice se chce změnami připravit na rok 2024, kdy už nevytříděný odpad na skládku zřejmě nebude možné ukládat. Navíc se ukazuje, že lidé v Chebu si s tříděním hlavu příliš nelámou a mají v této oblasti rezervy.

„Ověřili jsme si v popelnicích u několika rodinných domů v Chebu, že se stále třídí nedostatečně. Zbytkového směsného odpadu, který do černých nádob skutečně patří, v nich byla jen asi třetina celkového objemu. Z větší části tedy zabírá místo papír, PET lahve, sklo, kartonové a igelitové obaly, bioodpad, případně železo. Tyto suroviny, které by se mohly recyklovat, se zbytečně vyvážejí na skládky. Je to neekologické, ale i neekonomické,“ uvedl loni úředník města Martin Dvořák důvody, které ke změnám vedly.