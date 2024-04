Minulou rekonstrukci stadionu zfušovali, zjistily Vary a podají trestní oznámení

„Zjistilo se, že tehdy nebyl dodržen rozsah deklarovaných prací,“ uvedla karlovarská primátorka Andrea Pffefer Ferklová ke zjištění týkající se modernizace atletického stadionu z roku 2004.

Když se odkryla vrchní část sportovní plochy, ukázalo se, že podklad vůbec neodpovídá tomu, na co před lety Karlovy Vary dotaci poskytly. Výši způsobené škody primátorka odhadla na zhruba deset milionů korun.

Problém je v tom, že se jedná od dvacet let starý případ. Řada dokumentů týkajících se této stavby už neexistuje, jiné jsou uloženy v různých archivech. Právní oddělení magistrátu se při pátrání po informacích muselo spojit i se správcem konkursní podstaty.

„Tehdy měly práce stát třináct milionů korun. A přes různé dodatky se ta cena vyšplhala až na 17,2 milionu korun bez DPH,“ zdůraznila primátorka. „Je to už dvacet let, takže spousta věcí se už nedá dohledat nebo je (to) promlčeno, ale rádi bychom byli, aby se tím policie alespoň začala zabývat,“ uvedla.

Stadion tehdy Karlovým Varům nepatřil, město ho získalo až po krachu sportovního oddílu. Podáním trestního oznámení chce město doložit, proč musela být částka na současnou opravu stadionu navýšena ze 37 milionů o dalších devět milionů bez DPH.