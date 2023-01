Prodej firmy zásobující Chebsko vodou a teplem vyvolává řadu pochybností

Německý spoluvlastník firem to měl učinit tak, že akcie převedl do samostatné společnosti a té se následně zbavil. Podle právní analýzy, kterou si nechala zpracovat dozorčí rada společnosti Chevak, by mohlo jít o snahu obejít stanovy společnosti, protože podle nich měl své podíly nabídnout k odkupu přednostně ostatním akcionářům.

V případě Chevaku tedy městům a obcím, akcie společnosti Terea pak městu Cheb. erá vlastní podíly ve vodovodech, kanalizacích a teplárenství na Chebsku a Sokolovsku

Kdo má pravdu? To může určit jen soud

Jenže se ukazuje, že napadnout akvizici, kterou prověřoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, nebude jednoduché. Nedošlo totiž k prodeji samotných akcií, ale k prodeji firmy, která je vlastní. Rovněž další právní rozbory podle chebského starosty Jana Vrby potvrdily, že vše proběhlo podle práva.

Renomované kanceláře z Plzně a Prahy míní, že prokázat úmysl obejít předkupní práva je prakticky nemožné. Rozhodnout, kdo má pravdu, by tak mohl s konečnou platností jen soud. Město Cheb, které je polovičním vlastníkem společnosti Terea, ale dalo jasně najevo, že v tomto ohledu žádné právní kroky podnikat nebude.

„Není horší věc, než když se společníci začnou mezi sebou soudit. To je situace, která tu firmu paralyzuje, v krajním případě může vést až k její likvidaci. A my v Chebu potřebujeme hlavně topit. A taky chceme, aby se Terea rozvíjela. To jsou naše hlavní úkoly,“ vysvětlil starosta Jan Vrba postoj, který k problému zaujalo městské zastupitelstvo.

O Chevaku se bude bavit jeho valná hromada

Doplnil, že Cheb od nového partnera očekává synergickou a efektivní činnost, na které by mohli společně vydělávat.

„Co se týče Chevaku, myslím, že je někdy výhodné, když ve firmě zůstane prvek z čistého byznysu, který může jako katalyzátor eliminovat některé snahy lokálních komunit a bude razit zásadu ekonomické efektivnosti,“ dodal starosta. Problému se bude věnovat rovněž valná hromada společnosti Chevak, jejíž akcionáři jsou převážně města a obce v regionu. Uskuteční se příští týden.