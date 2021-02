Cheb přesunul antigenní testování do sportovní haly, firmy objíždějí hasiči

Testování prováděné hasiči je určené pro zaměstnavatele, kteří mají na pracovišti více než padesát zaměstnanců a požádali prostřednictvím Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje (KHK KK) o otestování svých pracovníků.



Testování si mohli sjednat také starostové obcí, aby zjistili, jak jsou na tom jejich pracovníci ve školských zařízení či obecních organizacích.



Mobilní testovací týmy používají antigenní testy, které přímo na místě vyhodnocují a testovaným sdělují výsledek.



Změna nastala v Chebu. Testovací místo se tady přesunulo do sportovní haly z nemocnice, které se tím významně ulehčí.



„Testovat se zde bude antigenními testy, PCR testy nadále zůstávají v nemocnici. Organizaci místa včetně testů zajišťuje Armáda ČR. Do haly se vstupuje přes hlavní vchod do areálu, který vede i na hřiště,“ uvedl chebský místostarosta Jiří Černý.

Podle jeho slov nejde o další testovací místo, ale pouze o přesun toho stávajícího z nemocnice jinam. „Jde o organizační změnu, která by měla přispět k lepší plynulosti testování. K dispozici bude větší a přístupnější prostor. V hale je vytvořený koridor, lidé se tak mohou pohybovat jen na vyznačených místech. Dovnitř jsou vpuštěni až poté, co přijdou na řadu,“ doplnil Černý.

Testovat se tu může zdarma veřejnost, ale také firmy do 50 zaměstnanců. Ředitel KHK KK Stanislav Kříž potvrdil, že firmy vedení hospodářské komory kontaktovalo již dříve, aby mohly u svých zaměstnanců zájem o testování v chebské hale zjistit a poté své lidi na testování objednat.



Toto testovací místo je již také zapojeno do rezervačním systému Karlovarského kraje na webové adrese rezervacekk.cz.

Na rozdíl od dalších testovacích míst v kraji, která jsou v poslední době v obležení pendlerů a jsou zahlcena objednávkami na několik dní dopředu, hlásí chebský stadion volné termíny až do konce tohoto týdne. Objednat k testování se lze i na čísle krajského call centra 950 380 380.



Pro pendlery bude dál fungovat Pomezí

Pro dopravce bude testování dál zajištěno i na Pomezí, a to až do konce platnosti opatření o nutnosti pravidelného testování, které zavedla německá strana. Potvrdil to hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. Testování na tomto odběrném místě poběží i nadále 24 hodin denně.

Samoplátci budou také přednostně přijímáni i na odběrovém místě Diagon Cheb v Poliklinice Flora. Ti, kteří se chtějí testovat v rámci zdravotního pojištění, by si tedy měli testování zajistit především na odběrném místě TJ Lokomotiva Cheb. Místa v poliklinice by měli přenechat právě samoplátcům, mezi něž aktuálně patří především dopravci.