Přerušení dodávek tepla a teplé vody se týká domácností napojených na centrální zásobování v Sokolově, Habartově, Bukovanech, Citicích a Březové u Sokolova.
Elektrárna Tisová okamžitě zprovoznila plynovou kotelnu, aby udržela dodávky pro Nemocnici Sokolov, sociální zařízení a pro školy.
|
SUAS zvýší cenu tepla až o 11 procent, garantuje ji ale i pro rok 2027
„Snažíme se na situaci reagovat co nejrychleji a závadu v krátkém čase odstranit. Naším hlavním úkolem je zabezpečit teplo a teplou vodu do nemocnice a do škol. Lidé pocítí ochlazení topného systému dnes v odpoledních hodinách,“ uvedla Jana Pavlíková, mluvčí skupiny Sokolovská uhelná a SUAS GROUP.
Společnost předpokládá, že se dodávky podaří obnovit do čtvrtečního dopoledne. „Všem lidem na Sokolovsku se velmi omlouváme za tento stav, který nebylo možné předpokládat,“ doplnila mluvčí.
Skupina Sokolovská uhelná a SUAS GROUP pravidelně nechává provádět preventivní údržbu a opravy uhelných zdrojů i přesto, že jde o postupně dosluhující zařízení. Další investice pak skupina připravuje do nových nízkoemisních zdrojů.