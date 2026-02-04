Tisíce domácností na Sokolovsku jsou bez tepla, na vině je porucha v elektrárně

  12:18
Kvůli neočekávané technologické poruše bloků v Elektrárně Tisová musel ve středu dopoledne dodavatel přerušit dodávku tepla a teplé vody na Sokolovsku. Bez těchto služeb se rázem ocitlo 12 tisíc domácností. Závadu chce společnost vyřešit do čtvrtečního dopoledne.
Výrobce elektřiny v Karlovarském kraji, elektrárna Tisová společnosti SUAS Group
Zvětšit fotografii

Výrobce elektřiny v Karlovarském kraji, elektrárna Tisová společnosti SUAS Group | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Přerušení dodávek tepla a teplé vody se týká domácností napojených na centrální zásobování v Sokolově, Habartově, Bukovanech, Citicích a Březové u Sokolova.

Elektrárna Tisová okamžitě zprovoznila plynovou kotelnu, aby udržela dodávky pro Nemocnici Sokolov, sociální zařízení a pro školy.

SUAS zvýší cenu tepla až o 11 procent, garantuje ji ale i pro rok 2027

„Snažíme se na situaci reagovat co nejrychleji a závadu v krátkém čase odstranit. Naším hlavním úkolem je zabezpečit teplo a teplou vodu do nemocnice a do škol. Lidé pocítí ochlazení topného systému dnes v odpoledních hodinách,“ uvedla Jana Pavlíková, mluvčí skupiny Sokolovská uhelná a SUAS GROUP.

Společnost předpokládá, že se dodávky podaří obnovit do čtvrtečního dopoledne. „Všem lidem na Sokolovsku se velmi omlouváme za tento stav, který nebylo možné předpokládat,“ doplnila mluvčí.

Skupina Sokolovská uhelná a SUAS GROUP pravidelně nechává provádět preventivní údržbu a opravy uhelných zdrojů i přesto, že jde o postupně dosluhující zařízení. Další investice pak skupina připravuje do nových nízkoemisních zdrojů.

Autor: