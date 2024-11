Bouře uvnitř orchestru. Ředitel odstoupil, chybí peníze na koncerty i provoz

Další fungování tělesa je nyní v rukou jeho zřizovatele, tedy města Mariánské Lázně.

„Letošní sezona do konce roku je předjednaná. Nelze však předjímat, jak se k plánům nové vedení postaví. Co se týče sezony příští, je dost pravděpodobné, že v navržené podobě neproběhne,“ odhadl bývalý ředitel Jan Dušek.

Potvrdil, že orchestr dlouhodobě vykazuje ztrátu a přes všechny úspory peníze na provoz stále chybí. „To dilema má samozřejmě ekonomické pozadí. Hráči a zastupitelé vinu svalují na drahé sólisty, ti však zvyšují uměleckou úroveň. Pro mne je ale hlavní vyjádření zastupitelů, že pro Mariánské Lázně je dostačující lokální lázeňský orchestr nevalné kvality, bez vyšších cílů. A to navzdory tomu, že existuje ekonomické řešení, které by dosavadní úroveň tělesa udrželo. Návrh zaměstnanců i plány města tak, jak na zastupitelstvu zazněly, jsou podle mého krokem zpět,“ doplnil Dušek.

Hudebníci kritizují šéfa orchestru

Ten už v říjnu navrhl převést umělce ze zaměstnaneckého poměru na OSVČ a hodnotit je za každý koncert zvlášť. Proti tomu se ale zaměstnanci i odbory ostře vymezili. „Takovou změnu a s tím související úspory považujeme za právně sporné a komplikované. Ředitel Dušek je ve funkci od června a už v říjnu nám předložil tento model restrukturalizace s tím, že jiná cesta není možná. S tím nesouhlasíme,“ vyjádřila se místopředsedkyně odborů Markéta Davidová.

„Prosíme, přehodnoťte plánované kroky a svěřte orchestr člověku, který bude schopný i se stávajícím rozpočtem připravit krásnou sezonu,“ vyzvala zastupitele Davidová.

Předsedkyně odborové organizace Markéta Kolaříková a koncertní mistr orchestru Jaroslav Brož rovněž upozornili, že hudebníci nejsou spokojeni s chováním ředitele Duška. „Souhlasíme s tím, že změny jsou nutné. Nejsme ale ochotni akceptovat arogantní chování, osobní nátlaky těsně před koncerty, e-mailové konverzace na hraně bossingu a nabízení výpovědi jako odpověď na jakékoli upozornění na to, co se nám nelíbí,“ konstatovali. Za pravdu jim v následné diskusi dali rovněž městští zastupitelé.

„Jsme suverénně nejmenší město, které zakládá orchestr. A není pochyb, že symfonický orchestr musí a bude pokračovat. Je třeba si ale uvědomit, že těch 15 milionů, které dáváme, je téměř maximum,“ řekl starosta Martin Hurajčík.

„Co se týče řešení, kterým je přechod zaměstnanců na OSVČ, myslím, že by to mělo velmi vážné důsledky pro umělce i pro samotný orchestr. Pro hudebníky by znamenal absenci jistoty pravidelného příjmu, ztrátu nároku na dovolenou, možnosti čerpat nemocenskou a podobně. Osobně říkám, že chci zachovat rodinnou atmosféru tělesa, třeba i s menší kvalitou a menšími dotacemi ministerstva kultury. Neměli bychom také využívat externisty na úkor našich hudebníků,“ pokračoval starosta.

Poukázal přitom, že v roce 2020 byly platby externím umělcům 2 miliony, vloni však už 6,5 milionu korun. Na tržbách se přitom jejich zapojení nijak výrazně neprojevilo.

„Máme nějaké cesty, mluvil jsem už se spoustou lidí, mimo jiné s prezidentem Unie orchestrálních hudebníků ČR Jiřím Dokoupilem, ptal jsem se na jeho názory a rady. Ty cesty, jak z problému ven, ty tu jsou. Nebudou jednoduché a budou zřejmě bolet, ale protože se potíže v minulosti řešily vždy jen dočasně a provizorně, musíme nyní najít cestu, která bude mít trvalý charakter,“ dodal Hurajčík.