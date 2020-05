Odborníci se sbíječkami odstranili v centru Varů 15 tun nebezpečné skály

Do pískového lože ve Slovenské ulici poslali pracovníci na pět kubíků žuly. Tedy asi 15 tun materiálu. To vše v hodině dvanácté.



„Ten kus skály se mohl prakticky kdykoliv zřítit,“ řekl při pohledu na odhadem patnáctimetrový masiv Jiří Štěrba, jednatel společnosti Lamura servis, která sanaci svahu provádí.

Samotné odstranění nebezpečné části masivu předcházela dvoutýdenní příprava. „Museli jsme navrtat kotvy, zacementovat je, natáhnout ochrannou síť,“ vypočítal Štěrba. Samotná práce se sbíječkou tak byla jen jakousi třešničkou.

Ale utrhnout skálu může jen skutečný machr. Balancovat na jejím vrcholku totiž není nic snadného. I když je člověk jištěný. A k tomu ještě bušit do pevného nerostu sbíječkou. Chce to nejen kus odvahy, ale hlavně pořádnou porci síly. „Je to nebezpečná a náročná práce,“ potvrdil šéf specializované firmy.

„Skoro každou chvíli se může kus skály, na které stojíte, utrhnout. Kluci to sice znají a dokážou už reagovat na sebemenší pohyb masivu, ale to riziko nesnižuje,“ řekl Štěrba.

Do procesu je proto zapojený i člověk, který na první pohled jen zametá kousky skály, které skončí mimo pískové lože, a sem tam reguluje dopravu. „Neustále při tom ale sleduje skálu. Může si všimnout hrozícího nebezpečí dřív než člověk nahoře,“ vysvětlil jednatel firmy.

A proč je vlastně skála ve Slovenské ulici v tak špatném stavu? „Roli hraje mechanický i biomechanický rozklad. Do puklin teče voda, která v zimě mrzne a led skálu trhá. Podíl na jejím stavu mají i kořeny stromů. I ty narušují pukliny v masivu,“ odpověděl Jiří Štěrba.

Skála se pak odlamuje v celých blocích. „Právě bloková odlučnost je pro Karlovy Vary typická,“ přiblížil jednu z geologických rarit krajského města odborník na sanaci skalních masivů.

I když shodit pár kubíků kamene netrvalo dlouho, práce na skále tím zdaleka nekončí. Odborníci ji musí ještě zabezpečit. „Zatamponujeme vzniklé pukliny a nainstalujeme kotvy, které budou držet masiv pohromadě,“ přiblížil plán na další dny Jiří Štěrba. „Pak bude zbytek skály stabilizovaný,“ dodal.

Masiv naproti Galerii umění není jediným místem ve Slovenské ulici, kterému musí město věnovat pozornost.

„Problémů v této lokalitě jsme si všimli asi před rokem, kdy se odlomila část skály. Po konzultaci jsme vypsali výběrové řízení na celý úsek. Nabídkové ceny se pohybovaly od 4,5 do 14 milionů korun. Rozhodli jsme se proto řízení zrušit a zabezpečit pouze nejkritičtější úsek,“ vysvětlil náměstek primátorky Petr Bursík. Za práce naproti galerii město zaplatí 610 tisíc korun bez daně.

Neznamená to ale, že by radnice nad zbytkem problémových míst zavřela oči. „Budu doufat, že se v příštím roce podaří z jiných zakázek ušetřit prostředky do milionu korun, které bychom na sanaci dalších míst ve Slovenské ulici mohli použít. Začít bychom mohli třeba na skále pod nedalekým altánkem blíže k hotelu Richmond,“ popsal další postup města ve vztahu ke skalám ve Slovenské ulici primátorčin náměstek.