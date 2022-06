Soulad s historií i nový most. Takové má být centrum Varů za třicet let

12:40

Jak by mohlo vypadat širší centrum Karlových Varů za 20 až 30 let, naznačuje studie, kterou se zabývali karlovarští radní. Podle náměstka Petra Bursíka jde o idealizovanou podobu toho, jak by se město mohlo postupnými kroky měnit.