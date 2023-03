Karlovarský kraj si bude vybírat stavbu roku, loni putovalo ocenění do Lokte

14:00

Obnovený prostor vývěru Vřídla, nový Festivalový most či náplavka Ohře. To jsou některé realizované projekty, které jejich tvůrci přihlásili do 22. ročníku soutěže Stavby Karlovarského kraje. Soutěž bude pokračovat i letos, přestože stavebnictví zrovna nejlepší období neprožívá.