Oprava hlavního tahu z Karlových Varů na Plzeň zahrne i rekonstrukci dvou mostů

Stavební práce se budou týkat přibližně čtyřkilometrového úseku mezi Kfely a Krásným Jezem. Hotový bude ještě v letošním roce.

„Zhotovitelem prací s předpokládanou cenou 40,87 mil. Kč bez DPH se stala společnost Roadfin stavby,“ potvrdila Dana Zikešová, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic.

Chystaná rekonstrukce zahrnuje výměnu krytových vrstev vozovky, sanaci podkladních vrstev, opravu stávajících propustků či úpravu nezpevněné krajnice a svodidel. „Ale také úpravu a obnovu dopravního značení,“ upřesnila mluvčí správce komunikace.

Obnova silnice si vyžádá jen dílčí omezení dopravy. „Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky s řízeným kyvadlovým provozem,“ uvedla Zikešová.

O termínu zahájení stavby bude Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) informovat s dostatečným předstihem.

Oba mosty se mají stihnout letos

Dlouhodobým problémem na spojnici Karlových Varů s Plzní jsou dva mosty. I na ty by podle Lukáše Hnízdila, ředitele karlovarského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic, dojde.

„V případě mostu, který se bude bourat, už soutěžíme dodavatele,“ uvedl Hnízdil.

Řešení druhé konstrukce, jíž čeká „pouze“ oprava, je podle něj zatím v režimu schvalování. „Soutěžit ale začneme v nejbližších dnech,“ podotkl Hnízdil.

Ředitelství silnic a dálnic chce úpravy obou mostů stihnout ještě letos. „Bude to náročné, ale snad to zvládneme,“ doplnil Hnízdil.

Firma ze dne na den zmizela

Do problémů se původně zamýšlená rekonstrukce obou mostů dostala v okamžiku, kdy firma, která měla práce dělat, na začátku srpna loňského roku doslova ze dne na den staveniště opustila.

Následným posouzením technického stavu obou konstrukcí dospěl správce komunikace k závěru, že jeden z mostů bude výhodnější zbourat a postavit zcela nový.

„Rekonstrukcí bychom totiž prodloužili jeho životnost o třicet či čtyřicet let, zatímco nový most by byl na sto let,“ vysvětlil Jan Rýdl, mluvčí ŘSD. To navíc využilo možnosti využití bankovní záruky, která v případě třiapadesátimilionové zakázky činila 13 milionů korun.